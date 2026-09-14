И бюджет спасти, и бизнесу помочь: почему само по себе повышение НДС на 1% не выручит Украину

Правительство хочет повысить НДС на 1%, чтобы спасти бюджет.

При расчете эффекта повышения ставки часто учитывают только один множитель: повышение ставки с 20% до 21% при неизменных прочих условиях дает примерно 5% прироста потенциальных поступлений. Но в реальности другие множители также реагируют на изменение ставки. Более высокая ставка может сокращать потребление и сужать налогооблагаемую базу, а сумма налога, которую можно сэкономить за счет его неуплаты, становится больше. То есть механический расчет по ставке может завышать реальный прирост поступлений.

У нас уже есть довольно давний пример Греции: в 2011 году там повысили НДС в ресторанах с 13% до 23%, планируя собрать за первый год миллиард евро. В бюджет же поступило сто сорок миллионов, то есть примерно четырнадцать процентов от прогноза. В августе 2013 года ставку вернули на прежний уровень, ожидая потери в сто шестьдесят миллионов, а потеряли менее семидесяти. Повышение ставки сопровождалось всплеском уклонения от уплаты налогов, а снижение — уменьшением занижения выручки.

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Еще один давний пример — Япония. В 1997 году она повысила налог на потребление с 3% до 5%, чтобы сократить государственный долг. Рост ВВП снизился с 2,6% в 1996 году до 1,6% в 1997 году и до минус двух процентов в 1998 году. При этом долг вырос со 107% ВВП в 1997 году до 229% в 2012 году. В 2014 году предприняли попытку ещё раз, повысив ставку с 5% до 8%, и получили обвал частного потребления на пять процентов во втором квартале и два квартала падения подряд.

Да, можно сказать, что Япония выбрала неудачный момент — мировой экономический кризис, стагнация, стихийные бедствия. Да, собственно, и мы планируем спасать экономику в невероятно сложный период нашей истории.

И да, есть примеры, когда повышение ставки давало ожидаемый результат. Германия то повышала, то снижала ставку без катастрофических последствий, поскольку у нее был экономический рост, высокая дисциплина уплаты налогов и запас прочности бизнеса. В Мексике в 1995 году повысили НДС с 10% до 15% и в целом получили рост поступлений — опять же, это произошло в период общемирового экономического роста.

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Экономическая литература в целом подтверждает, что с ростом ставки эффективность НДС может снижаться из-за одновременного сокращения налоговой базы и уклонения от уплаты налогов, а в периоды рецессии этот эффект усиливается. Греция столкнулась с падением спроса, слабым администрированием и множеством мелких предприятий, находящихся на грани выживания, в результате чего получила четырнадцать процентов от запланированного.

Украинская арифметика может выглядеть примерно так: плюс один пункт обещает плюс пять процентов поступлений, но если потребление сократится хотя бы на два процента, а доля неуплаченных сборов увеличится на два–три пункта, от обещанного останется где-то половина. Если же падение потребления и уклонение от уплаты будут более значительными — тогда рост поступлений будет вообще незаметным.

Ключевой нюанс — НДС является налогом на потребление. Если у людей меньше денег, они меньше покупают; если бизнес работает хуже, количество операций сокращается. А значит, сокращается и база, с которой государство взимает НДС.

И если правительство хочет добиться желаемого результата, повышать ставку НДС нужно в комплексе с другими решениями.

Ускоренное возмещение НДС вместо нынешних задержек, поскольку в настоящее время государство фактически получает бесплатный кредит от бизнеса. Обратите внимание — бизнес активно просит льготные кредиты для восстановления, но вместо этого государство фактически использует средства бизнеса как беспроцентный кредит.

Полное немедленное списание стоимости инвестиций в оборудование, чтобы бизнес мог быстрее возвращать вложенные средства, даже ценой временной отсрочки части налоговых поступлений.

Повышение порога регистрации в качестве плательщика НДС, как это предусмотрено в ряде стран ЕС, чтобы не обременять мельчайший бизнес сложной административной процедурой. В Польше этот порог примерно в 2,5 раза выше, чем в Украине.

Государственные гарантии по кредитам для тех, кто восстанавливается после ударов. Страховой пул для военных рисков, без которого нормальное кредитование невозможно.

Налог на выведенный капитал и гиг-контракты.

Все это даст предприятиям дополнительные стимулы для выживания. К тому же это окажет очень сильный психологический эффект — государство заботится о нас.

Ведь ставку можно поднять даже до двадцати пяти процентов. Вопрос только в том, с кого ее в конечном итоге будут взимать.

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