Модно, но бесполезно: почему запрет социальных сетей не защищает детей от вредного влиянияi

Сейчас модно и очень "хайпово" говорить о запрете социальных сетей для детей. Об этом уже громко заявляют депутаты, министры, родительские чаты, готовятся законопроекты. Логика такая же, как во Франции и Австралии: социальные сети портят психику детей, поэтому молодежь нужно защитить. Правда, научные исследования говорят об этой опасности гораздо осторожнее.

Наиболее авторитетный обзор исследований был проведен комиссией Национальных академий наук США в 2024 году. Их осторожный вывод звучит так: некоторые функции социальных сетей могут наносить вред психическому здоровью некоторых молодых людей. Не "социальные сети вредят детям", а "некоторые функции — некоторым людям".

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В масштабном исследовании Эми Орбен и Эндрю Пшибильского (более 350 тысяч подростков) использование цифровых технологий объясняло максимум 0,4% разницы в самочувствии. Сами авторы сравнили этот эффект с ношением очков и употреблением картофеля.

Конечно, в большинстве исследований анализируется поведение отдельного ребенка. Но социальные сети функционируют ещё и как среда, оказывая культурное, социальное и коллективное влияние на группы и сообщества. То есть это не просто один экран и один взгляд напротив, а дискурс цифровой коммуникации на платформах, который объединяет всех молодых людей.

Поэтому давайте предположим, что из соображений осторожности что-то делать все же нужно. И зададимся ключевым вопросом: а что именно запрещать? Ведь ни для кого не секрет, что прямые запреты действуют плохо, даже в мягкой форме. Крупное британское исследование школьных запретов на использование телефонов, проведенное в прошлом году, показало: они не улучшили ни самочувствие детей, ни оценки, ни даже не сократили общее время, проводимое за телефоном. Дети просто сидели в нем после уроков. Запрет "доступа" привлекателен не тем, что работает, а тем, что его видно: политик может отчитаться — "мы приняли меры", родители удовлетворенно улыбнулись: мы — хорошие родители, внимательные. И никто не задается вопросом — вызывают ли соцсети у подростка депрессию или, наоборот, депрессия гонит его/ее в соцсети.

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Психологи советуют ограничивать использование конкретных механизмов, наносящих вред — и в соцсетях, и в играх, и в чатах с ИИ. Бесконечная лента и автовоспроизведение, которые не дают оторваться; ночные уведомления, лишающие сна; возможность незнакомым взрослым писать ребенку напрямую; таргетированная реклама, нацеленная на детей. Все это можно отключить по умолчанию для несовершеннолетних. Именно так уже сделано в британском Кодексе дизайна для детей и в европейском DSA: ответственность и проверка возраста лежат на платформе, а не на родителях. Вторая часть ответа еще скучнее: цифровая грамотность в школе.

Ребенка, который понимает, как устроена лента, защитить гораздо легче, чем того, у которого просто отобрали телефон.

Кроме того, у нас есть то, чего в западной дискуссии практически нет — аспект, связанный исключительно с безопасностью. Через соцсети и мессенджеры враг вербует подростков на поджоги и диверсии. Но и здесь тотальный запрет — не решение, ведь существует множество способов обойти его. Если проблема в вербовке, то ее решают не блокировкой TikTok, а совместной работой платформ со спецслужбами, разоблачением вербовочных сетей, предупреждениями и той же грамотностью. И такие инструменты все платформы активно развивают и продвигают.

Поэтому проблема действительно существует, и даже не одна. Но из научных данных не следует универсального ответа в виде "запретить социальные сети до определенного возраста". Запрет — это то, к чему прибегают, когда хотят, чтобы были видны результаты, а не когда хотят реально решить проблему. И тогда это никоим образом не решает проблему детей, но прекрасно снимает тревогу взрослых.

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