Война социальным сетям: что придумала Австралия и какие последствия это будет иметь для человечества

Австралия недавно решила попробовать кое-что амбициозное. С конца прошлого года всем детям до 16 лет запрещено иметь учетные записи в социальных сетях, таких как TikTok, YouTube и Instagram. Поскольку ни одна страна ранее не пыталась ввести такой запрет, заранее предсказать его последствия невозможно, и их может быть сложно оценить даже через несколько лет после введения.

Тем не менее, многолетний опыт правительств, пытающихся ограничить доступ молодежи к другим видам соблазнительных товаров — наркотикам, алкоголю, сигаретам, порнографии — дает основания для осторожного оптимизма. Запрет может принести действительно ценные выгоды, позволяя молодежным промахам оставаться локальными и эфемерными, а не наносить неизгладимые шрамы на развивающуюся психику, и давая молодым людям больше времени для развития личных социальных навыков и связей, которые делают жизнь значимой.

Прежде чем углубляться в детали, мы должны рассмотреть два рефлексивных, скептических взгляда на запреты социальных сетей. Первый заключается в том, что независимо от того, насколько умно разработан или строг запрет, некоторые дети найдут способы его обойти, и, таким образом, запрет не имеет смысла. По этой логике, страны должны отказаться от запретов на грабежи, сброс токсичных отходов и корпоративные правонарушения, поскольку ни один из них не является на 100 % надежным. Некоторые австралийские подростки, возможно, уже скачали программное обеспечение VPN, чтобы обойти запрет, но перфекционизм не должен быть врагом прогресса.

Вторая ошибка заключается в том, что все запреты похожи на столь критикуемую "войну с наркотиками", которую многие считают причиной роста числа заключенных, бедности и насилия. Запрет на социальные сети не похож на "войну с наркотиками". Правительства запрещают всевозможные товары и услуги для молодежи, взрослых или и тех, и других, и большинство запретов не приводит к другим разрушительным социальным проблемам. Нарушение австралийского запрета приведет к штрафам для корпораций, а не к отправке детей в исправительные учреждения.

Но основной урок, извлеченный из других запретов, заключается в том, что большинство из них дают желаемый эффект, сокращая деятельность, которую они стремятся ограничить. Например, количество травм, связанных с фейерверками, было значительно ниже в штатах, где законы о фейерверках были более строгими, но впоследствии возросло во многих штатах, которые ослабили свои законы в конце 20-го и начале 21-го веков. Возможно, наиболее показательными аналогами являются широко распространенные возрастные ограничения на покупку и потребление табака, алкоголя и каннабиса, которые являются обычным явлением во всем мире и были тщательно изучены.

Да, соблюдение правил всегда будет несовершенным. Данные CDC показывают, что за последний месяц 4% старшеклассников курили сигареты, 17% употребляли марихуану, 17% курили электронные сигареты и 22% употребляли алкоголь, несмотря на то, что они не достигли совершеннолетия. Благодаря старшим братьям и сестрам, друзьям, терпимым родителям, поддельным удостоверениям личности и недобросовестным продавцам, некоторые молодые люди всегда находили способы обойти эти запреты, и подобные тактики могут сработать и для преодоления запрета на социальные сети. Однако все эти виды поведения по-прежнему гораздо более распространены среди взрослых, и наблюдается заметный рост их популярности как раз в тот момент, когда молодые люди переступают законный порог, что свидетельствует о реальном воздействии запретов.

Подростковый возраст – это период высокой нейропластичности, когда формируются многие привычки, хорошие и плохие, которые остаются на всю жизнь. Именно поэтому компании платят большие деньги за рекламу своих продуктов в телепередачах, которые привлекают молодых зрителей, и именно поэтому компании, работающие в сфере социальных сетей, рассматривают запрет Австралии как долгосрочную экономическую угрозу. Люди, как правило, гораздо реже становятся зависимыми от чего-либо, если знакомятся с этим после полного развития мозга (примерно в 25 лет), и с каждым годом подросткового возраста, когда человек откладывает использование вызывающего зависимость продукта, риск развития проблем с ним снижается.

Положительные результаты повышения минимального законного возраста для употребления веществ, вызывающих зависимость, не гарантируют успеха введения минимального законного возраста для учетных записей в социальных сетях. Для употребления алкоголя, табака или каннабиса необходимо приобрести физический объект. Это создает контрольные точки регулирования (например, обязательную проверку удостоверения личности), которые трудно воспроизвести в Интернете. Родителям, учителям и другим взрослым, работающим с молодежью, может быть легче обнаружить эти вещества (по запаху дыма, по тому, что кто-то пьян), чем выявить, кто-то незаконно использует Instagram.

Однако в других отношениях запретить доступ к социальным сетям может быть проще. Многие подростки, похоже, хотят отказаться от социальных сетей; они считают их вредными для своего благополучия, но тем не менее чувствуют, что должны быть в них, чтобы не отставать от своих сверстников. Интересные экономические исследования показали, что многие пользователи социальных сетей готовы платить деньги, чтобы не отрываться от них, пока другие продолжают их использовать, но многие из тех же пользователей готовы платить деньги, чтобы деактивировать всю сеть для всех.

Запрет может решить эту проблему коллективных действий, так же как запрет стероидов в спортивных соревнованиях избавляет спортсменов от необходимости наносить вред своему организму, чтобы не отставать от соперников, принимающих допинг. Молодые люди могут смотреть порнографию в одиночестве (и, вероятно, в целом предпочитают это), но социальные сети становятся гораздо менее привлекательными, если людям, которых вы знаете, запрещено их использовать. Таким образом, запрет может сделать использование социальных сетей менее привлекательным, в отличие от порнографии: по мере того как ваши сверстники сокращают или прекращают их использование, ваша мотивация сделать то же самое увеличивается, создавая взаимоусиливающий цикл.

Последний важный вопрос заключается в том, является ли запрет политически устойчивым. Запрет на каннабис был законом в Америке до тех пор, пока он не был отменен благодаря необычному союзу богатых корпоративных интересов и левых антикорпоративных сил, которые возражали против наказания потребителей (особенно из числа социально незащищенных групп) за нарушение запрета. Запрет в социальных сетях уже имеет корпоративных противников, в том числе некоторые из самых влиятельных компаний мира. Но поскольку запрет наказывает корпорации, а не потребителей, нарушающих правила, сторонникам отмены запрета может быть сложнее сформировать коалицию межпартийной поддержки.

Политика редко бывает исключительно благотворной, и запрет, скорее всего, приведет к компромиссам. Через несколько лет мы, возможно, узнаем, что, например, сельская молодежь Австралии чувствует себя более изолированной, но показатели по чтению в средней школе растут по всей стране. Или мы можем обнаружить, что участие молодежи в спорте растет, но вместе с тем растет и зависимость от компьютерных игр. Австралийские избиратели должны будут оценить, какие компромиссы они считают разумными. Независимо от того, какой выбор они сделают, они окажут услугу другим странам, став первопроходцами в то время, когда мир пытается решить, как жить с такими мощными новыми технологиями.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

