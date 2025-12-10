В Австралии запретили соцсети для подростков: под ограничением Instagram и TikTok

Австралийским подросткам запретили пользоваться популярными социальными сетями, такими как YouTube, Instagram и TikTok. Так правительство хочет защитить детей от травли, домогательств и вредного контента и уменьшить риски самоубийств среди молодежи из-за онлайн-насилия.

О том, что запрет соцсетей для детей до 16 лет вступил в силу в Австралии, пишет 10 декабря Bloomberg. Возрастные ограничения распространяются на девять платформ: Facebook, Instagram, Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit и Kick.

Не попали под запрет Discord, GitHub, LEGO Play, Roblox, Steam и Steam Chat, Google Classroom, Messenger, WhatsApp и YouTube Kids, однако список заблокированных платформ может дополняться.

Журналисты отметили, что это решение является одной из самых жестких мер против цифровых платформ в демократическом мире. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе объяснил необходимость этого закона тем, что дети "должны играть на улице, пробовать различные виды спорта, открывать для себя музыку и искусство или плескаться в бассейне".

Відео дня

Мнения относительно этого года разделились: ее сторонники считают закон необходимым шагом для защиты детей от вреда Интернета, а критики отмечают, что это нарушает конфиденциальность. Агентство Организации Объединенных Наций по делам детей (ЮНИСЕФ) предупредили, что этот запрет может подтолкнуть подростков к нерегулируемым и более рискованным платформам, а также лишает их ключевого средства эмоциональной поддержки и связи.

При этом, согласно результатам опроса YouGov, закон поддержали 77% австралийцев.

Запрет соцсетей для детей: как это работает

Журналисты объяснили, что обычно регистрация в соцсетях доступна после достижения 13 лет, а в Австралии подняли этот предел до 16 лет. При этом подростки все еще могут просматривать контент в соцсетях без регистрации, однако не будут иметь возможности публиковать свои сообщения, оставлять комментарии или отправлять сообщения другим пользователям.

Компаниям, которые нарушат закон и позволят регистрацию младше 16 лет подросткам, грозят штрафы на сумму до 32 миллионов долларов США.

Авторы статьи предположили, что платформы введут несколько уровней проверки:

проверка возраста (предоставление определенного документа для подтверждения);

оценка возраста (анализ биометрических данных: лица пользователя, голоса или других физических черт, которые меняются с возрастом человека);

вывод о возрасте (анализ онлайн-поведения, выбора слов, истории просмотров или сети друзей).

По словам журналистов, австралийское правительство описывает свой закон как первый в мире. В нескольких штатах США пытались ограничить доступ детей к соцсетям, однако делали исключения при условии согласия родителей. По примеру Австралии возможность запрета онлайн-платформ для подростков рассматривают в Новой Зеландии и Дании.

По данным комиссара по электронной безопасности, по крайней мере одну учетную запись в соцсетях имеют около 95% 10-15-летних австралийских детей, что означает, что платформы потеряют монетизацию около 2,5 миллиона несовершеннолетних пользователей.

Напомним, уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в опубликованном 19 ноября интервью выступила за блокировку Telegram в Украине.

18 октября СМИ рассказывали, что во Львове хотят запретить местным чиновникам вести соцсети.

В ноябре 2024 года медиа сообщали, что ТикТок запретит бьюти-фильтры подросткам до 18 лет.