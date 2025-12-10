В Австралії заборонили соцмережі для підлітків: під обмеженням Instagram і TikTok

Австралійським підліткам заборонили користуватися популярними соціальними мережами, такими як YouTube, Instagram і TikTok. Так уряд хоче захистити дітей від цькування, домагань і шкідливого контенту та зменшити ризики самогубств серед молоді через онлайн-насильство.

Про те, що заборона соцмереж для дітей до 16 років набула чинності в Австралії, пише 10 грудня Bloomberg. Вікові обмеження поширюються на дев'ять платформ: Facebook, Instagram, Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit та Kick.

Не потрапили під заборону Discord, GitHub, LEGO Play, Roblox, Steam та Steam Chat, Google Classroom, Messenger, WhatsApp та YouTube Kids, однак список заблокованих платформ може доповнюватися.

Журналісти зазначили, що це рішення є одним із найжорсткіших заходів проти цифрових платформ у демократичному світі. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе пояснив необхідність цього закону тим, що діти "повинні гратися на вулиці, пробувати різні види спорту, відкривати для себе музику та мистецтво або плескатися в басейні".

Відео дня

Думки щодо цього року розділилися: її прихильники вважають закон необхідним кроком для захисту дітей від шкоди Інтернету, а критики зауважують, що це порушує конфіденційність. Агентство Організації Об'єднаних Націй у справах дітей (ЮНІСЕФ) попередили, що ця заборона може підштовхнути підлітків до нерегульованих і більш ризикованих платформ, а також позбавляє їх ключового засобу емоційної підтримки та зв'язку.

При цьому, згідно з результатами опитування YouGov, закон підтримали 77% австралійців.

Заборона соцмереж для дітей: як це працює

Журналісти пояснили, що зазвичай реєстрація в соцмережах доступна після досягнення 13 років, а в Австралії підняли цю межу до 16 років. При цьому підлітки все ще можуть переглядати контент в соцмережах без реєстрації, проте не матимуть можливості публікувати свої дописи, залишати коментарі чи надсилати повідомлення іншим користувачам.

Компаніям, які порушать закон і дозволять реєстрацію молодшим за 16 років підліткам, загрожують штрафи на суму до 32 мільйонів доларів США.

Автори статті припустили, що платформи запровадять кілька рівнів перевірки:

перевірка віку (надання певного документа для підтвердження);

оцінка віку (аналіз біометричних даних: обличчя користувача, голосу чи інших фізичних рис, які змінюються з віком людини);

висновок про вік (аналіз онлайн-поведінки, вибору слів, історії переглядів або мережі друзів).

За словами журналістів, австралійський уряд описує свій закон як перший у світі. У кількох штатах США намагалися обмежити доступ дітей до соцмереж, проте робили винятки за умови згоди батьків. За прикладом Австралії можливість заборони онлайн-платформ для підлітків розглядають у Новій Зеландії та Данії.

За даними комісара з електронної безпеки, принаймні один обліковий запис у соцмережах мають близько 95% 10-15-річних австралійських дітей, що означає, що платформи втратять монетизацію близько 2,5 мільйона неповнолітніх користувачів.

Нагадаємо, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в опублікованому 19 листопада інтерв'ю виступила за блокування Telegram в Україні.

18 жовтня ЗМІ розповідали, що у Львові хочуть заборонити місцевим чиновникам вести соцмережі.

В листопаді 2024 року медіа повідомляли, що ТікТок заборонить б'юті-фільтри підліткам до 18 років.