Аргументують діями РФ: у Львові хочуть заборонити місцевим чиновникам вести соцмережі

Депутати Львівської міської ради закликають заборонити чиновникам ЛМР поширювати на власних сторінках у соціальних мережах робочу інформацію, аргументуючи це тим, що росіяни можуть використати дані для власних цілей. Однак щодо обмеження власної активності депутати не висловлювалися.

Натомість пропонують, аби чиновники створили окремі офіційні акаунти у соцмережах, а адміністрування цих сторінок хочуть доручити пресслужбі. Про це розповіло видання Zaxid.net.

Цими днями на сайті ЛМР депутати зареєстрували проєкт ухвали під назвою "Про порядок здійснення публічної комунікації посадовими особами Львівської міської територіальної громади на період дії воєнного стану в Україні". У ній йдеться про створення офіційних сторінок для посадовців міської ради, у тому числі мера, його заступників, секретарів та інших осіб.

Водночас проєкт висуває заборону на те, аби чиновники публікували будь-які дані, що стосуються виконання їхніх робочих обов'язків, на власних сторінках у соцмережах.

Пояснювальна записка до ухвали роз'яснює аргументи депутатів щодо такого рішення. Там зокрема зазначається, що країна-агресорка часто послуговується офіційними даними для здійснення інформаційних атак проти України. У ролі показового прикладу подібних випадків депутати наводять удар ЗС РФ по індустріальному парку "Спарроу Парк Львів".

В аргументації зазначено, що росіяни після атаки взялися поширювати наративи у мережі про те, що причиною удару нібито стали дописи, які виклали на своїх сторінках у соцмережах львівські посадовці.

"Хоча такі твердження не мають під собою жодних реальних підстав, сама їх поява демонструє, як навіть чергові повідомлення про діяльність ЛМР можуть бути перекручені ворогом і використані для розпалювання внутрішніх сварок", — йдеться у пояснювальній записці.

Видання зазначає, що використання саме цього прикладу для аргументації введення заборони є незрозумілим, оскільки індустріальний парк має власний сайт, а інформація про його діяльність поширюється упродовж кількох років.

У приклад ставлять Трампа

Натомість у ролі прикладу розділення особистого та робочого у соцмережах львівські депутати навели сторінку президента США Дональда Трампа. В американського лідера є офіційна сторінка, де він комунікує щодо робочих питань, а особисті акаунти використовує для висловлювань власної думки.

Також в аргументації йдеться, що чиновники ЛМР в умовах воєнного стану в країні мають дані зокрема до даних щодо об'єктів критичної інфраструктури міста.

