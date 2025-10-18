Аргументируют действиями РФ: во Львове хотят запретить местным чиновникам вести соцсети

Депутаты Львовского городского совета призывают запретить чиновникам ЛГС распространять на собственных страницах в социальных сетях рабочую информацию, аргументируя это тем, что россияне могут использовать данные для собственных целей. Однако относительно ограничения собственной активности депутаты не высказывались.

Вместо этого предлагают, чтобы чиновники создали отдельные официальные аккаунты в соцсетях, а администрирование этих страниц хотят поручить пресс-службе. Об этом рассказало издание Zaxid.net.

На днях на сайте ЛГС депутаты зарегистрировали проект постановления под названием "О порядке осуществления публичной коммуникации должностными лицами Львовской городской территориальной общины на период действия военного положения в Украине". В нем говорится о создании официальных страниц для должностных лиц городского совета, в том числе мэра, его заместителей, секретарей и других лиц.

В то же время проект выдвигает запрет на то, чтобы чиновники публиковали любые данные, касающиеся выполнения их рабочих обязанностей, на собственных страницах в соцсетях.

Пояснительная записка к постановлению разъясняет аргументы депутатов относительно такого решения. Там в частности отмечается, что страна-агрессор часто пользуется официальными данными для осуществления информационных атак против Украины. В качестве показательного примера подобных случаев депутаты приводят удар ВС РФ по индустриальному парку "Спарроу Парк Львов".

В аргументации указано, что россияне после атаки взялись распространять нарративы в сети о том, что причиной удара якобы стали сообщения, которые выложили на своих страницах в соцсетях львовские чиновники.

"Хотя такие утверждения не имеют под собой никаких реальных оснований, само их появление демонстрирует, как даже очередные сообщения о деятельности ЛГС могут быть искажены врагом и использованы для разжигания внутренних ссор", — говорится в пояснительной записке.

Издание отмечает, что использование именно этого примера для аргументации введения запрета непонятно, поскольку индустриальный парк имеет собственный сайт, а информация о его деятельности распространяется на протяжении нескольких лет.

В пример ставят Трампа

Зато в качестве примера разделения личного и рабочего в соцсетях львовские депутаты привели страницу президента США Дональда Трампа. У американского лидера есть официальная страница, где он коммуницирует по рабочим вопросам, а личные аккаунты использует для высказываний собственного мнения.

Также в аргументации говорится, что чиновники ЛГС в условиях военного положения в стране имеют данные в частности к данным по объектам критической инфраструктуры города.

