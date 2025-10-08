Львовяне жалуются на главу ОСМД, которая блокирует их из-за неудобных финансовых вопросов

Во Львове жители многоквартирного дома заявили о нарушении их прав председателем объединения совладельцев. По словам жителей, глава ОСМД блокирует пользователей в Telegram-группе и отказывается обнародовать финансовые документы за 2025 год.

Как сообщает "Четвертая студия", жалоба поступила на Горячую линию города Львова от жительницы дома на улице Гната Хоткевича, 28. В обращении она отметила, что блокировка в Telegram-группе, которая используется как официальный канал коммуникации, лишает совладельцев права участвовать в обсуждении важных вопросов и ограничивает доступ к информации.

В жалобе также говорится об отказе председателя ОСМД предоставить смету на 2025 год и отчет об использовании средств жильцов. Заявительница напомнила, что Закон Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома" гарантирует каждому совладельцу право на ознакомление с финансовыми документами.

Кроме того, по ее словам, правление объединения не обнародует финансовую отчетность, что вызывает сомнения в прозрачности деятельности и законности управления общим имуществом.

В обращении жительница просит провести проверку действий председателя ОСМД, обязать обнародовать финансовые документы, а также гарантировать равный доступ всех жителей к информации. Она требует официального ответа на жалобу в установленный законом срок.

"Прошу: провести проверку законности действий председателя/правления ОСМД в нашем доме; обязать обнародовать смету 2025 года и отчет об использовании средств жителей; добавить четкие рекомендации или принять меры по обеспечению прозрачности и равного доступа всех жителей к информации; предоставить официальный ответ на эту жалобу в установленный законом срок", — говорится в сообщении.

