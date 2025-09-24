Во Львове показали самую маленькую квартиру: скромнее каморки Гарри Поттера (видео)

Украинцев удивила квартира во Львове, которая выглядит очень маленькой и тесной для жизни. Несмотря на это ее сдают в аренду на длительный срок.

В сети появилось видео с новыми мини-апартаментами во Львове, откуда открывается вид на старинный город. Ролик с обзором такой квартиры опубликовали в TikTok.

Жилье предназначено для долгосрочной аренды и отличается ремонтом в японском стиле. В квартире предусмотрены сейф, микроволновая печь, санузел, небольшой холодильник и комод. Вскоре добавят раскладной стул и столик для удобства жильцов.

На втором уровне обустроена полуторная кровать с ортопедическим матрасом, который выдерживает нагрузку до 120 кг. Среди дополнительных преимуществ — телевизор и рекуператор для постоянного доступа свежего воздуха.

Реакции людей

Люди удивлены такой маленькой площади для проживания, а кто-то даже иронично шутит о такой квартире. Они выразили свои впечатления и написали комментарии. В частности, писали следующее:

"Из туалета сделали квартиру";

"Зачем душевая кабина? Она занимает кучу места! И над унитазом можно было душ сделать, а на месте душевой гостиную сделать";

"Очень удобно, греешь себе еду, когда сидишь на унитазе";

"Я там даже свой чемодан не смогу открыть, не то что заночевать";

"Даже девушку можно привести, полуторное место";

"Тю, да так и скажите, что у кого-то кладовка без дела стояла, а то мини-апартаменты в японском стиле, мать Васильева. Дальше веселее, скоро риелторы будут сдавать коробки от телевизора и позиционировать это как апартаменты с видом на Львов";

"Вместо кровати можно 2 гамака натянуть";

"У меня был бы приступ клаустрофобии. Уже от самого видео нехорошо";

"У моего пса вольер больше";

"Теперь ясно как выглядит "спальня, уборная и столовая".

