У Львові показали найменшу квартиру: скромніша за комірчину Гаррі Поттера (відео)

Українців здивувала квартира у Львові, яка має вигляд дуже маленької та тісної для життя. Попри це її здають в оренду на довготривалий термін.

Related video

У мережі з’явилося відео з новими мініапартаментами у Львові, звідки відкривається краєвид на старовинне місто. Ролик з оглядом такої квартири опублікували в TikTok.

Як йдеться у відео, житло призначене для довготривалої оренди й вирізняється ремонтом у японському стилі. У квартирі передбачені сейф, мікрохвильова піч, санвузол, невеликий холодильник та комод. Незабаром додадуть розкладний стілець і столик для зручності мешканців.

На другому рівні облаштоване півтораспальне ліжко з ортопедичним матрацом, який витримує навантаження до 120 кг. Серед додаткових переваг — телевізор і рекуператор для постійного доступу свіжого повітря.

Реакції людей

Люди здивовані такій маленькій площі для проживання, а хтось навіть іронічно жартує про таку квартиру. Вони виразили свої враження і написали коментарі. Зокрема, писали таке:

"З туалету зробили квартиру";

"Нащо душова кабіна? Вона займає купу місця! І над унітазом можна було душ зробити, а на місці душової вітальню зробити";

"Дуже зручно, грієш собі їсти, коли сидиш на унітазі";

"Я там навіть свою валізу не зможу відкрити, не то що заночувати";

"Навіть дівчину можна привести, півтораспальне місце";

"Тю, та так і скажіть, що в когось кладовка без діла стояла, а то мініапартаменти в японському стилі, мати василева. Далі веселіше, скоро ріелтори будуть здавати коробки від телевізора і позиціонувати це як апартаменти з виглядом на Львів";

"Замість ліжка можна 2 гамаки натягнути";

"В мене був би напад клаустрофобії. Вже від самого відео недобре";

"В мого пса вольєр більший";

"Тепер ясно як виглядає "спальня, сральня і їдальня".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українців розсмішило оголошення про продаж "квартири на землі" в Одесі. Люди назвали її "сараєм" і "конюшнею" і висміяли ціну, яку за неї просять.

Чоловік показав свою квартиру в Києві розміром 24 "квадрати". У квартирі кухня об’єднана з ванною кімнатою — стільниці, раковина і пральна машинка стоять по сусідству з душовою кабінкою.

Крім того, дівчина перетворила квартиру на копію легендарного корабля "Титанік". Процес перетворення квартири Болл документує в TikTok та Instagram.