У Львові показали найменшу квартиру: скромніша за комірчину Гаррі Поттера (відео)
Українців здивувала квартира у Львові, яка має вигляд дуже маленької та тісної для життя. Попри це її здають в оренду на довготривалий термін.
У мережі з’явилося відео з новими мініапартаментами у Львові, звідки відкривається краєвид на старовинне місто. Ролик з оглядом такої квартири опублікували в TikTok.
Як йдеться у відео, житло призначене для довготривалої оренди й вирізняється ремонтом у японському стилі. У квартирі передбачені сейф, мікрохвильова піч, санвузол, невеликий холодильник та комод. Незабаром додадуть розкладний стілець і столик для зручності мешканців.
На другому рівні облаштоване півтораспальне ліжко з ортопедичним матрацом, який витримує навантаження до 120 кг. Серед додаткових переваг — телевізор і рекуператор для постійного доступу свіжого повітря.
Реакції людей
Люди здивовані такій маленькій площі для проживання, а хтось навіть іронічно жартує про таку квартиру. Вони виразили свої враження і написали коментарі. Зокрема, писали таке:
- "З туалету зробили квартиру";
- "Нащо душова кабіна? Вона займає купу місця! І над унітазом можна було душ зробити, а на місці душової вітальню зробити";
- "Дуже зручно, грієш собі їсти, коли сидиш на унітазі";
- "Я там навіть свою валізу не зможу відкрити, не то що заночувати";
- "Навіть дівчину можна привести, півтораспальне місце";
- "Тю, та так і скажіть, що в когось кладовка без діла стояла, а то мініапартаменти в японському стилі, мати василева. Далі веселіше, скоро ріелтори будуть здавати коробки від телевізора і позиціонувати це як апартаменти з виглядом на Львів";
- "Замість ліжка можна 2 гамаки натягнути";
- "В мене був би напад клаустрофобії. Вже від самого відео недобре";
- "В мого пса вольєр більший";
- "Тепер ясно як виглядає "спальня, сральня і їдальня".
