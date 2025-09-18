Ванна на кухні: чоловік показав свою квартиру в Києві розміром 24 "квадрати" (фото)

Вуличний блогер, зареєстрований у мережі як Murafa, зустрів на вулицях столиці перехожого, який погодився провести екскурсію своїм житлом в обмін на шоколадки. Як з’ясувалося, чоловік живе в тісній студії з дуже утилітарним функціоналом.

Блогер Антон, у якого понад два мільйони підписників, спеціально напрошується до незнайомців у гості, щоб показати, як живуть в Києві пересічні люди. Що з цього вийшло, — дізнавайтесь у публікації Фокусу.

"Ви готові показати свою квартиру за тазик шоколадок?" — запитав Антон, підійшовши до молодого чоловіка в чорній кофті з рюкзаком за плечами.

Той посміхаючись відповів ствердно: "Я буду дівчатам дарувати. Я — згоден. Мене звуть Максим, живу тут неподалік. Квартира дуже маленька — 24 "квадрати". Головне не розмір, а вміння користуватися".

Крихітна квартира-студія

Далі господар провів автора відео до свого під’їзду, де всього п’ять квартир — на кожному поверсі по одній. У коридорі стоїть велосипед, а також прикріплений турнік для того, щоб займатися спортом. Неподалік зберігаються лижі, взуття та інші особисті речі господаря.

Як виявилось, у квартирі кухня об’єднана з ванною кімнатою — стільниці, раковина і пральна машинка стоять по сусідству з душовою кабінкою.

Душова кабіна стоїть на кухні Фото: TikTok

"Газу в мене немає, натомість електрична плита. Ось холодильник, тут морозиво, сало, хек", — показує Максим, що лежить у нього в холодильнику.

Далі він показав єдину кімнату, яка поєднує в собі зал, робочу зону, зону для відпочинку і спальню. Там виявилось багато цікавих речей – телескоп, раритетний програвач, старий фотоапарат, обігрівач, макет людської голови, яку Максим придбав на блошиному ринку.

Мінімалістичний дизайн

Серед меблів — шафа, стіл з комп’ютером, диван, книжкові полички, кондиціонер та багато вазонів. Також у приміщенні є вихід на балкон. Вартість оренди такої квартири, за словами чоловіка, — 10 тисяч гривень.

Під відео глядачі залишили кілька тисяч захопливих коментарів. На думку багатьох, оренда подібних квартир – дуже раціональне рішення для молоді, яка тільки розпочинає свою кар’єру.

"І такі тіпи завжди найцікавіші та найвеселіші", — зауважив один з учасників обговорення;

"Нарешті реальна картина, звичайної людини, а не оці всі, крипто-інвестори, мамкіни трейдери", — додала наступна користувачка, зібравши велику кількість вподобайок.

