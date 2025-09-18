Ванна на кухне: мужчина показал свою квартиру в Киеве размером 24 "квадрата" (фото)

Уличный блогер, зарегистрированный в сети как Murafa, встретил на улицах столицы прохожего, который согласился провести экскурсию по своему жилью в обмен на шоколадки. Как выяснилось, мужчина живет в тесной студии с очень утилитарным функционалом.

Related video

Блогер Антон, у которого более двух миллионов подписчиков, специально напрашивается к незнакомцам в гости, чтобы показать, как живут в Киеве обычные люди. Что из этого получилось, — узнавайте в публикации Фокуса.

"Вы готовы показать свою квартиру за тазик шоколадок?" — спросил Антон, подойдя к молодому человеку в черной кофте с рюкзаком за плечами.

Тот улыбаясь ответил утвердительно: "Я буду девушкам дарить. Я — согласен. Меня зовут Максим, живу здесь неподалеку. Квартира очень маленькая — 24 "квадрата". Главное не размер, а умение пользоваться".

Крошечная квартира-студия

Далее хозяин провел автора видео к своему подъезду, где всего пять квартир — на каждом этаже по одной. В коридоре стоит велосипед, а также прикреплен турник для того, чтобы заниматься спортом. Неподалеку хранятся лыжи, обувь и другие личные вещи хозяина.

Как оказалось, в квартире кухня объединена с ванной комнатой — столешницы, раковина и стиральная машинка стоят по соседству с душевой кабинкой.

Душевая кабина стоит на кухне Фото: TikTok

"Газа у меня нет, зато электрическая плита. Вот холодильник, здесь мороженое, сало, хек", — показывает Максим, что лежит у него в холодильнике.

Далее он показал единственную комнату, которая сочетает в себе зал, рабочую зону, зону для отдыха и спальню. Там оказалось много интересных вещей — телескоп, раритетный проигрыватель, старый фотоаппарат, обогреватель, макет человеческой головы, которую Максим приобрел на блошином рынке.

Минималистичный дизайн

Среди мебели — шкаф, стол с компьютером, диван, книжные полки, кондиционер и много вазонов. Также в помещении есть выход на балкон. Стоимость аренды такой квартиры, по словам мужчины, — 10 тысяч гривен.

Под видео зрители оставили несколько тысяч восторженных комментариев. По мнению многих, аренда подобных квартир — очень рациональное решение для молодежи, которая только начинает свою карьеру.

"И такие типы всегда самые интересные и веселые", — заметил один из участников обсуждения;

"Наконец реальная картина, обычного человека, а не эти все, крипто-инвесторы, мамкины трейдеры", — добавила следующая пользовательница, собрав большое количество лайков.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Женщина, которую зовут Любовь, рассказала о своем переезде в сельский дом, где осталось много вещей от предыдущих владельцев. Кое-что из найденного ее очень сильно поразило.

Переселенка из Краматорска, которую зовут Оксана, провела экскурсию по своему новому жилью в селе Белолесье в Одесской области. Она активно развивает свой блог в TikTok, в котором показывает кадры из своей жизни.

Украинка, которую зовут Влада, вместе со своим мужем купила сельский дом. В своих социальных сетях она рассказывает, как планирует работы ремонт и организовывать пространство.