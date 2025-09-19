"Який тоді сарай": українців розсмішило оголошення про продаж "квартири на землі" в Одесі (відео)

В Одесі продають квартиру на землі за 8 000 доларів. Українці назвали її "сараєм" і "конюшнею" і висміяли ціну, яку за неї просять.

Оголошення про продаж в Одесі квартири на землі виклала у TikTok Анастасія Бєлік, в описі профілю якої зазначено, що вона продає нерухомість у місті. В оголошенні пояснюється, що продається частина приватного будинку на вулиці Отамана Головатого площею 30 квадратних метрів з усіма комунікаціями.

"Відмінний варіант під ремонт!" — зазначила рієлторка в описі до відео.

За її словами, будинок знаходиться за 20 хвилин від моря.

На відео можна побачити "екскурсію" квартирою. Оператор показує двір, кухню, кімнату та туалет з подертими шпалерами, потрісканими стелями та старими меблями.

Квартира на землі в Одесі: українців розвеселило оголошення

Коментатори порівнюють виставлене на продаж житло з "сараєм" і висміюють його ціну.

"Ви хотіли написати, напевно, 8000 гривень за цей сарай?", — написав один із користувачів.

Українці назвали "сараєм" виставлену на продаж квартиру на землі в Одесі Фото: скриншот

Інші коментатори іронічно пропонують підняти ціну до 10 тисяч доларів. На зауваження одного з користувачів про те, що таку нерухомість правильніше було б назвати земельною ділянкою, рієлтор наполягає, що це саме квартира на землі.

Українці іронічно пропонують підняти ціну за "квартиру на землі" до 10 тисяч доларів Фото: скриншот

Один із коментаторів порівняв виставлену на продаж нерухомість з "конюшнею".

Користувачі порівняли "квартиру на землі" в Одесі з конюшнею Фото: скриншот

