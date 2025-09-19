"Какой тогда сарай": украинцев рассмешило объявление о продаже "квартиры на земле" в Одессе (видео)

В Одессе продают квартиру на земле за 8 000 долларов. Украинцы назвали ее "сараем" и "конюшней" и высмеяли цену, которую за нее просят.

Related video

Объявление о продаже в Одессе квартиры на земле выложила в TikTok Анастасия Белик, в описании профиля которой указано, что она продает недвижимость в городе. В объявлении объясняется, что продается часть частного дома на улице Атамана Головатого площадью 30 квадратных метров со всеми коммуникациями.

"Отличный вариант под ремонт!" — отметила риелтор в описании к видео.

По ее словам, дом находится в 20 минутах от моря.

На видео можно увидеть "экскурсию" по квартире. Оператор показывает двор, кухню, комнату и туалет с потрепанными обоями, потрескавшимися потолками и старой мебелью.

Квартира на земле в Одессе: украинцев развеселило объявление

Комментаторы сравнивают выставленное на продажу жилье с "сараем" и высмеивают его цену.

"Вы хотели написать, наверное, 8000 гривен за этот сарай?", — написал один из пользователей.

Украинцы назвали "сараем" выставленную на продажу квартиру на земле в Одессе Фото: скриншот

Другие комментаторы иронично предлагают поднять цену до 10 тысяч долларов. На замечание одного из пользователей о том, что такую недвижимость правильнее было бы назвать земельным участком, риелтор настаивает, что это именно квартира на земле.

Украинцы иронично предлагают поднять цену за "квартиру на земле" до 10 тысяч долларов Фото: скриншот

Один из комментаторов сравнил выставленную на продажу недвижимость с "конюшней".

Пользователи сравнили "квартиру на земле" в Одессе с конюшней Фото: скриншот

Напомним, 18 сентября мужчина показал уличному блогеру, зарегистрированному в сети как Murafa, свою квартиру в Киеве площадью 24 "квадрата", в которой кухня объединена с ванной, а единственная комната служит спальней, рабочей зоной, местом для отдыха и залом.

В июле Фокус рассказывал о мужчине, который сдавал в аренду квартиру возле метро "Лукьяновская" в Киеве и нарвался на волну шуток в сети из-за того, что в окно можно было заметить поврежденные российскими ракетами и шахедами дома.