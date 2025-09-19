"Какой тогда сарай": украинцев рассмешило объявление о продаже "квартиры на земле" в Одессе (видео)
В Одессе продают квартиру на земле за 8 000 долларов. Украинцы назвали ее "сараем" и "конюшней" и высмеяли цену, которую за нее просят.
Объявление о продаже в Одессе квартиры на земле выложила в TikTok Анастасия Белик, в описании профиля которой указано, что она продает недвижимость в городе. В объявлении объясняется, что продается часть частного дома на улице Атамана Головатого площадью 30 квадратных метров со всеми коммуникациями.
"Отличный вариант под ремонт!" — отметила риелтор в описании к видео.
По ее словам, дом находится в 20 минутах от моря.
На видео можно увидеть "экскурсию" по квартире. Оператор показывает двор, кухню, комнату и туалет с потрепанными обоями, потрескавшимися потолками и старой мебелью.
Квартира на земле в Одессе: украинцев развеселило объявление
Комментаторы сравнивают выставленное на продажу жилье с "сараем" и высмеивают его цену.
"Вы хотели написать, наверное, 8000 гривен за этот сарай?", — написал один из пользователей.
Другие комментаторы иронично предлагают поднять цену до 10 тысяч долларов. На замечание одного из пользователей о том, что такую недвижимость правильнее было бы назвать земельным участком, риелтор настаивает, что это именно квартира на земле.
Один из комментаторов сравнил выставленную на продажу недвижимость с "конюшней".
