Дивилася "Титанік" 500 разів: дівчина перетворила квартиру на копію легендарного корабля

38-річна американка Сара Болл зізналася, що подивилася культовий фільм "Титанік" понад 500 разів. Вона перетворила свою квартиру на справжній "плавучий музей".

Процес перетворення квартири на "Титанік" Болл документує в TikTok та Instagram. Про це пише People.

Хоча з моменту виходу культового фільму "Титанік" минуло вже понад 27 років, для 38-річної Сари Болл він, як і раніше, залишається особливою історією. Настільки, що жінка вирішила перетворити власну квартиру на справжній "плавучий музей" і зробити її схожою на знаменитий лайнер.

Сара зізналася, що подивилася фільм понад 500 разів. У дитинстві вона навіть носила намисто зі шматочком вугілля з корабля і відвідувала пересувні виставки. Але подорослішавши американка вирішила піти ще далі. Тепер кожна кімната її квартири нагадує про легендарне судно. Її спальня оформлена в стилі корабельної каюти, вітальня стала кафе "Веранда", а ще одне приміщення перетворилося на "кімнату-айсберг". На стінах висять ілюмінатори, за якими синя тканина імітує морську воду.

Жінка вирішила перетворити власну квартиру на справжній "плавучий музей" Фото: TikTok

Жінка купує реквізит на eBay, Amazon і Etsy: від золотої фарби й тимчасової плитки до вінтажних костюмів і рідкісних сувенірів. Однією з найдорожчих покупок стала скульптура з крилами за 900 доларів (37 тисяч гривень). Цікаво, що проєкт Сара почала заради вечірки, але в підсумку "все вийшло з-під контролю", і тепер вона щодня продовжує додавати нові деталі.

"Це було найкраще літо в моєму житті. Мені подобається цим займатися, це робить мене щасливою", — зізнається Сара.

Американка каже, що у квартирі тримається на скотчі Фото: TikTok

Однак не всі розуміють, як можна реалізувати такий масштабний проєкт в орендованому житлі. Але Болл запевняє, що всі елементи тримаються на скотчі, а сама квартира залишається артпроєктом.

Після того як "Титанік" буде завершено, Сара планує змінити тему і створити інтер'єр у стилі "Чарівника країни Оз".

