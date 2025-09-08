Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Смотрела "Титаник" 500 раз: девушка превратила квартиру в копию легендарного корабля

Сара Болл стоит в своей квартире в стиле «Титаника» рядом с подсвеченной моделью лайнера
38-летняя американка Сара Болл посмотрела фильм более 500 раз | Фото: TikTok

38-летняя американка Сара Болл призналась, что посмотрела культовый фильм "Титаник" более 500 раз. Она превратила свою квартиру в настоящий "плавучий музей".

Related video

Процесс превращения квартиры в "Титаник" Болл документирует в TikTok и Instagram. Об этом пишет People.

Хотя с момента выхода культового фильма "Титаник" прошло уже более 27 лет, для 38-летней Сары Болл он по-прежнему остается особенной историей. Настолько, что женщина решила превратить собственную квартиру в настоящий "плавучий музей" и сделать ее похожей на знаменитый лайнер.

Сара призналась, что посмотрела фильм более 500 раз. В детстве она даже носила ожерелье с кусочком угля с корабля и посещала передвижные выставки. Но повзрослев американка решила пойти еще дальше. Теперь каждая комната ее квартиры напоминает о легендарном судне. Ее спальня оформлена в стиле корабельной каюты, гостиная стала кафе "Веранда", а еще одно помещение превратилось в "комнату-айсберг". На стенах висят иллюминаторы, за которыми синяя ткань имитирует морскую воду.

Сара Болл в интерьере своей квартиры, оформленной как «Титаник», держит собаку в костюме повара
Женщина решила превратить собственную квартиру в настоящий "плавучий музей"
Фото: TikTok

Женщина покупает реквизит на eBay, Amazon и Etsy: от золотой краски и временной плитки до винтажных костюмов и редких сувениров. Одной из самых дорогих покупок стала скульптура с крыльями за 900 долларов (37 тысяч гривен). Интересно, что проект Сара начала ради вечеринки, но в итоге "все вышло из-под контроля", и теперь она ежедневно продолжает добавлять новые детали.

Процесс превращения квартиры в "Титаник" Болл документирует в TikTok и Instagram. Там же она показывает реакцию друзей и даже парней с приложений для знакомств, которых иногда привлекала к покраске стен.

"Это было лучшее лето в моей жизни. Мне нравится этим заниматься, это делает меня счастливой", — признается Сара.

Коридор квартиры Сары Болл, оформленной под «Титаник», с иллюминаторами и морской подсветкой
Американка говорит, что в квартире держится на скотче
Фото: TikTok

Однако не все понимают, как можно реализовать такой масштабный проект в арендованном жилье. Но Болл уверяет, что все элементы держатся на скотче, а сама квартира остается арт-проектом.

После того как "Титаник" будет завершен, Сара планирует сменить тему и создать интерьер в стиле "Волшебника страны Оз".

Ранее Фокус сообщал, что пара купила 400-летний дом и случайно нашла то, о чем не знали даже прошлые владельцы. Во время работ на участке экскаватор случайно сдвинул землю, и под кирпичной кладкой пара заметила круглый контур.

Также стало известно, что предприниматель за 5 лет превратил заброшенную крепость в "остров для вечеринок". Команда из шести человек жила на острове во время реконструкции почти пять лет. Рабочие мылись в море и заряжали телефоны от генератора.