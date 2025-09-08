Смотрела "Титаник" 500 раз: девушка превратила квартиру в копию легендарного корабля

38-летняя американка Сара Болл призналась, что посмотрела культовый фильм "Титаник" более 500 раз. Она превратила свою квартиру в настоящий "плавучий музей".

Процесс превращения квартиры в "Титаник" Болл документирует в TikTok и Instagram. Об этом пишет People.

Хотя с момента выхода культового фильма "Титаник" прошло уже более 27 лет, для 38-летней Сары Болл он по-прежнему остается особенной историей. Настолько, что женщина решила превратить собственную квартиру в настоящий "плавучий музей" и сделать ее похожей на знаменитый лайнер.

Сара призналась, что посмотрела фильм более 500 раз. В детстве она даже носила ожерелье с кусочком угля с корабля и посещала передвижные выставки. Но повзрослев американка решила пойти еще дальше. Теперь каждая комната ее квартиры напоминает о легендарном судне. Ее спальня оформлена в стиле корабельной каюты, гостиная стала кафе "Веранда", а еще одно помещение превратилось в "комнату-айсберг". На стенах висят иллюминаторы, за которыми синяя ткань имитирует морскую воду.

Женщина решила превратить собственную квартиру в настоящий "плавучий музей" Фото: TikTok

Женщина покупает реквизит на eBay, Amazon и Etsy: от золотой краски и временной плитки до винтажных костюмов и редких сувениров. Одной из самых дорогих покупок стала скульптура с крыльями за 900 долларов (37 тысяч гривен). Интересно, что проект Сара начала ради вечеринки, но в итоге "все вышло из-под контроля", и теперь она ежедневно продолжает добавлять новые детали.

Процесс превращения квартиры в "Титаник" Болл документирует в TikTok и Instagram. Там же она показывает реакцию друзей и даже парней с приложений для знакомств, которых иногда привлекала к покраске стен.

"Это было лучшее лето в моей жизни. Мне нравится этим заниматься, это делает меня счастливой", — признается Сара.

Американка говорит, что в квартире держится на скотче Фото: TikTok

Однако не все понимают, как можно реализовать такой масштабный проект в арендованном жилье. Но Болл уверяет, что все элементы держатся на скотче, а сама квартира остается арт-проектом.

После того как "Титаник" будет завершен, Сара планирует сменить тему и создать интерьер в стиле "Волшебника страны Оз".

