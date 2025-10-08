Львів'яни скаржаться на голову ОСББ, яка блокує їх через незручні фінансові питання

У Львові жителі багатоквартирного будинку заявили про порушення їхніх прав головою об’єднання співвласників. За словами мешканців, очільник ОСББ блокує користувачів у Telegram-групі та відмовляється оприлюднювати фінансові документи за 2025 рік.

Як повідомляє "Четверта студія", скарга надійшла на Гарячу лінію міста Львова від мешканки будинку на вулиці Гната Хоткевича, 28. У зверненні вона зазначила, що блокування у Telegram-групі, яка використовується як офіційний канал комунікації, позбавляє співвласників права брати участь в обговоренні важливих питань та обмежує доступ до інформації.

У скарзі також ідеться про відмову голови ОСББ надати кошторис на 2025 рік і звіт про використання коштів мешканців. Заявниця нагадала, що Закон України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" гарантує кожному співвласнику право на ознайомлення з фінансовими документами.

Крім того, за її словами, правління об’єднання не оприлюднює фінансову звітність, що викликає сумніви у прозорості діяльності та законності управління спільним майном.

У зверненні мешканка просить провести перевірку дій голови ОСББ, зобов’язати оприлюднити фінансові документи, а також гарантувати рівний доступ усіх мешканців до інформації. Вона вимагає офіційної відповіді на скаргу у встановлений законом термін.

"Прошу: провести перевірку законності дій голови/правління ОСББ у нашому будинку; зобов’язати оприлюднити кошторис 2025 року та звіт про використання коштів мешканців; додати чіткі рекомендації або вжити заходів щодо гарантування прозорості й рівного доступу всіх мешканців до інформації; надати офіційну відповідь на цю скаргу у встановлений законом термін", – йдеться у повідомленні.

