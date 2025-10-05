Индустриальный парк Sparrow во Львове горит после утренней атаки РФ: что известно о бизнес-хабе (фото)

Утром 5 октября ВС РФ осуществили массированную атаку против Украины, в результате которой вспыхнул индустриальный парк Sparrow во Львове. Городской голова Андрей Садовый говорит, что сам объект является гражданским и не имеет отношения к военному производству.

В то же время "Спарроу Парк Львов" был создан для развития инноваций и высокотехнологичного производства в отраслях IT и машиностроения, говорится в заявлении Львовского горсовета от 2021 года.

Сама локация была создана частной компанией Sparrow Industries, а процесс строительства начался в 2021 году. По состоянию на 2025 год проект был завершен на 50%, а срок его создания составляет почти 30 лет.

"Целью создания парка было обеспечение экономического развития и повышения конкурентоспособности города Львова региона и Украины в целом, усиление бизнес активности, повышение уровня занятости населения, развитие современной производственной и логистической инфраструктуры", — говорится в заявлении.

Однако этот объект пострадал в результате российской массированной ракетно-дроновой атаки утром 5 октября. Городской голова Андрей Садовый заявил, что индустриальный парк Sparrow во Львове является гражданским объектом, "без какой-либо милитаристской составляющей".

Объект вспыхнул после утренней атаки ВС РФ на Львов Фото: Андрtй Садовой / Telegram

В заявлении Минэкономики от 17 мая 2021 года указано, что "Спарроу Парк Львов" был внесен в реестр индустриальных (промышленных) парков. Приоритетными для размещения видами экономической деятельности были указаны машиностроение и металлообработка, логистика (urban logistics) и легкая промышленность.

Также объект должен был заниматься разработками по пищевой, перерабатывающей и деревообрабатывающей отраслям. Также на территории парка планировали развивать полиграфию и те направления, которые "совместимы с вышеупомянутыми".

Кто размещался в техно-парке Sparrow во Львове

На сайте индустриального парка указано, что они предоставляют для различных компаний площади для аренды и ведения бизнеса. В частности, на территории бизнес-хаба было несколько крупных локаций площадью до несколько десятков гектаров с освещением и паркингом.

По информации СМИ, одним из клиентов бизнес-хаба была польская компания LPP. Эта фирма является владельцем ряда брендов одежды и другой продукции как Cropp, House, Sinsay, Reserved и Mohito.

Известно, что склад этой компании находился на территории "Спарроу Парк" и попал под атаку ВС РФ утром 5 октября. Сейчас компания официально не комментировала факт пожара, повреждения или уничтожения своего имущества на момент публикации материала.

Массированный обстрел Украины ВС РФ 5 октября

С 4 на 5 октября россияне осуществили массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины. ВС РФ применили ударные БПЛА, управляемые авиабомбы и ракеты различных типов базирования.

В результате атаки пострадали ряд регионов — Львовская область, Запорожье, Винницкая, Ивано-Франковская, Одесская и другие. По сообщениям чиновников, объектами атаки стали энергетическая и гражданская инфраструктуры.

Позже стало известно, что во Львовской области была убита целая семья из-за российской атаки. По сообщению местной прокуратуры, среди погибших был 15-летний ребенок.