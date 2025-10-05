Індустріальний парк Sparrow у Львові горить після ранкової атаки РФ: що відомо про бізнес-хаб (фото)

Уранці 5 жовтня ЗС РФ здійснили масовану атаку проти України, внаслідок якої спалахнув індустріальний парк Sparrow у Львові. Міський голова Андрій Садовий каже, що сам об'єкт є цивільним і не має стосунку до військового виробництва.

Related video

Водночас "Спарроу Парк Львів" було створено для розвитку інновацій та високотехнологічного виробництва в галузях IT і машинобудування, йдеться в заяві Львівської міськради від 2021 року.

Сама локація була створена приватною компанією Sparrow Industries, а процес будівництва розпочався у 2021 році. Станом на 2025 рік проєкт було завершено на 50%, а термін його створення становить майже 30 років.

"Метою створення парку було забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності міста Львова, регіону та України загалом, посилення бізнес-активності, підвищення рівня зайнятості населення, розвиток сучасної виробничої та логістичної інфраструктури", — йдеться в заяві.

Однак цей об'єкт постраждав унаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки вранці 5 жовтня. Міський голова Андрій Садовий заявив, що індустріальний парк Sparrow у Львові є цивільним об'єктом, "без будь-якої мілітаристської складової".

Об'єкт спалахнув після ранкової атаки ЗС РФ на Львів Фото: Андрій Садовий / Telegram

У заяві Мінекономіки від 17 травня 2021 року зазначено, що "Спарроу Парк Львів" було внесено до реєстру індустріальних (промислових) парків. Пріоритетними для розміщення видами економічної діяльності було вказано машинобудування та металообробку, логістику (urban logistics) і легку промисловість.

Також об'єкт мав займатися розробками з харчової, переробної та деревообробної галузей. Також на території парку планували розвивати поліграфію і ті напрямки, які "сумісні з вищезазначеними".

Хто розміщувався в техно-парку Sparrow у Львові

На сайті індустріального парку зазначено, що вони надають для різних компаній площі для оренди та ведення бізнесу. Зокрема, на території бізнес-хабу було кілька великих локацій площею до кількох десятків гектарів з освітленням і паркінгом.

За інформацією ЗМІ, одним із клієнтів бізнес-хабу була польська компанія LPP. Ця фірма є власником низки брендів одягу та іншої продукції, як-от Cropp, House, Sinsay, Reserved та Mohito.

Відомо, що склад цієї компанії знаходився на території "Спарроу Парк" і потрапив під атаку ЗС РФ вранці 5 жовтня. Наразі компанія офіційно не коментувала факт пожежі, пошкодження чи знищення свого майна на момент публікації матеріалу.

Масований обстріл України ЗС РФ 5 жовтня

З 4 на 5 жовтня росіяни здійснили масованийракетно-дроновийудар по території України. ЗС РФ застосували ударні БПЛА, керовані авіабомби та ракети різних типів базування.

Унаслідок атаки постраждала низка регіонів — Львівська область, Запоріжжя, Вінницька, Івано-Франківська, Одеська та інші. За повідомленнями чиновників, об'єктами атаки стали енергетична та цивільна інфраструктури.

Пізніше стало відомо, що у Львівській області було вбито цілу сім'ю через російську атаку. За повідомленням місцевої прокуратури, серед загиблих була 15-річна дитина.