Небезпечні для психіки: ТікТок заборонить б'юті-фільтри підліткам до 18 років

Соцмережа TikTok заблокує неповнолітнім доступ до фільтрів, які "покращують" риси обличчя. Комічних фільтрів із собачими носами та заячими вухами заборона не торкнеться, кажуть у компанії.

Китайська соцмедійна платформа TikTok заблокує неповнолітнім доступ до фільтрів краси в найближчі тижні. Про це представники компанії оголосили під час форуму безпеки у європейській штаб-квартирі в Дубліні. До такого рішення їх підштовхнуло зростання серед підлітків тривожності та інших проблем із психічним здоров'ям через порівняння своєї зовнішності з нереалістичними відредагованими образами, пише The Guardian.

Найближчими тижнями підлітки, які не досягли 18 років, зіштовхнуться з обмеженнями в застосунку TikTok. Компанія заборонить їм штучно збільшувати очі та губи, вирівнювати чи змінювати тон шкіри або користуватися іншими фільтрами для покращення зовнішності на відео. Зазначається, що це повинно запобігати розвитку падінню самооцінки у дітей та розвитку тривожності через порівняння себе з "покращеною" картинкою.

Під обмеження підпадатимуть фільтри, які змінюють риси обличчя, такі як Bold Glamour ("Сміливий гламур"). У компанії наголошують, що комічних і "мультяшних" фільтрів обмеження не торкнуться: додавати до образу собачі носи чи заячі вуха можна буде, як і раніше.

До посилення вікових обмежень TikTok спонукало поширення в суспільстві занепокоєння через вплив фільтрів краси на психічне здоров'я підлітків, пишуть журналісти. Деякі молоді люди, особливо дівчата, зізнавалися, що після використання таких фільтрів їхнє справжнє обличчя здавалося їм потворним.

ТікТок заблокує доступ для дітей до 13 років

Також у компанії заявили, що TikTok посилить системи блокування доступу для користувачів, молодших за 13 років. Реєструватися на платформі до досягнення цього віку заборонено, однак дітям часто вдається обійти заборону. Для виявлення порушень вікових обмежень до кінця року запустять нові автоматизовані системи на базі штучного інтелекту. Вже сьогодні платформа щоквартально видаляє по всьому світу по 20 мільйонів акаунтів, які були створені дітьми, пишуть журналісти.

Керівник TikTok з питань безпеки дітей Хлоя Сеттер сподівається, що нова система дозволить знаходити та видаляти такі облікові записи швидше. Ті, кого заблокували помилково, зможуть звернутися до адміністрації для оскарження цього рішення.

"Очевидно, це може дратувати деяких молодих людей", — визнала Сеттер.

Однак, за її словами, платформа ставить у пріоритет безпеку.

Нагадаємо, 8 листопада в уряді Канади повідомили про заборону діяльності TikTok у країні. Китайську соцмережу запідозрили в загрозі національній безпеці.

13 жовтня ЗМІ повідомляли, що TikTok масово скорочує працівників по всьому світу у звя'зку з переходом на ШІ. Першочергово це торкнулося співробітників, які займалися модерацією контенту.