У зв'зку з переходом на ШІ: TikTok звільняє працівників по всьому світу, подробиці

Журналісти зазначають, що компанія вже звільнила близько 500 людей, які займались модерацією контенту, і не збирається на цьому зупинятись.

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Соціальна мережа TikTok оголосила про масштабні скорочення персоналу по всьому світу. Це частина стратегії компанії, спрямованої на посилення використання ШІ для модерації контенту, повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що в Малайзії було скорочень близько 500 співробітників. Більшість з них були зайняті модерацією контенту. Їх повідомили про звільнення електронною поштою. Очікується, що звільнення будуть стосуватись кількох сотень співробітників по всьому світу в рамках більшого плану покращення модерації.

Для перевірки контенту TikTok використовує поєднання автоматизованих та людських ресурсів. Наразі в компанії працює 110 000 співробітників у більш ніж 200 містах по всьому світу. Для консолідації деяких операцій компанія планує наступного місяця провести додаткові скорочення.

"Ми вносимо ці зміни в рамках наших постійних зусиль щодо подальшого зміцнення нашої глобальної операційної моделі модерації контенту", — йдеться у заяві представника TikTok.

За інформацією видання, скорочення робочих місць відбувається на тлі посилення тиску з боку регулюючих органів на світові технологічні компанії в Малайзії. Уряд вимагає від соцмереж отримати ліцензію до січня для посилення боротьби з кіберзлочинністю.

Нагадаємо, у Туреччині виникла криза з пастухами. Люди відмовляються йти на цю посаду навіть за 2 тисячі доларів зарплати та без інтернету. Вони хочуть, щоб власники стада оплачували їм щонайменше 30 Гб мобільного інтернету для перегляду Тік-Току.

Тим часом Європейська комісія почала розслідування, в якому намагається вивчити вплив алгоритмів TikTok, YouTube та Snapchat на своїх користувачів. У ЄС вважають, що певна вразлива група людей може отримувати фейкові новини та контент, що пропагує самоушкодження.