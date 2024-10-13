В связи с переходом на ИИ: TikTok увольняет работников по всему миру, подробности

Журналисты отмечают, что компания уже уволила около 500 человек, которые занимались модерацией контента, и не собирается на этом останавливаться.

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Социальная сеть TikTok объявила о масштабных сокращениях персонала по всему миру. Это часть стратегии компании, направленной на усиление использования ИИ для модерации контента, сообщает Reuters.

Издание отмечает, что в Малайзии было сокращений около 500 сотрудников. Большинство из них были заняты модерацией контента. Их уведомили об увольнении по электронной почте. Ожидается, что увольнения будут касаться нескольких сотен сотрудников по всему миру в рамках большего плана улучшения модерации.

Для проверки контента TikTok использует сочетание автоматизированных и человеческих ресурсов. Сейчас в компании работает 110 000 сотрудников в более чем 200 городах по всему миру. Для консолидации некоторых операций компания планирует в следующем месяце провести дополнительные сокращения.

"Мы вносим эти изменения в рамках наших постоянных усилий по дальнейшему укреплению нашей глобальной операционной модели модерации контента", — говорится в заявлении представителя TikTok.

По информации издания, сокращение рабочих мест происходит на фоне усиления давления со стороны регулирующих органов на мировые технологические компании в Малайзии. Правительство требует от соцсетей получить лицензию до января для усиления борьбы с киберпреступностью.

Напомним, в Турции возник кризис с пастухами. Люди отказываются идти на эту должность даже за 2 тысячи долларов зарплаты и без интернета. Они хотят, чтобы владельцы стада оплачивали им не менее 30 Гб мобильного интернета для просмотра Тик-Тока.

Между тем Европейская комиссия начала расследование, в котором пытается изучить влияние алгоритмов TikTok, YouTube и Snapchat на своих пользователей. В ЕС считают, что определенная уязвимая группа людей может получать фейковые новости и контент, пропагандирующий самоповреждение.