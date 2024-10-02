ЕС расследует работу алгоритмов TikTok, YouTube и Snapchat для своих пользователей: детали

Видеохостинговые компании обязаны ответить на вопросы Еврокомиссии о работе своих алгоритмов. Если они не предоставят нужной информации или сообщат ложные данные, им грозят штрафы в соответствии с законодательством ЕС.

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Европейская комиссия (ЕК) начала расследование, в котором пытается изучить влияние алгоритмов TikTok, YouTube и Snapchat на своих пользователей. В ЕС считают, что определённая уязвимая группа людей может получать фейковые новости и контент, пропагандирующий самоповреждение, сообщает Euronews.

Медиа отмечает, что свое расследование ЕК проводит в рамках Закона ЕС о цифровых услугах (DSA). Согласно этому акту, те платформы, количество активных пользователей которых в месяц превышает отметку в 45 млн, должны соответствовать строгим требованиям прозрачности.

Журналисты добавляют, что главным толчком к началу расследования стали подозрения, что уязвимые группы лиц "кормят фейковыми новостями, связанными с выборами или контентом, который приукрашивает расстройства пищевого поведения, депрессию и злоупотребление наркотиками".

СМИ указывает, что сейчас Комиссия изучает, каким образом влияют на пользователей функции автоматического воспроизведения видео и бесконечной прокрутки. Также предметом изучения ЕС является вопрос, как компании применяют ограничения для защиты несовершеннолетних от просмотра и распространения вредного контента.

Медиа подчеркивает, что указанные видеохостинговые платформы должны ответить на вопросы ЕК о работе алгоритмов, по которым пользователи получают рекомендованные видео. Если компании не предоставят указанную информацию или сообщат ложные данные, им грозят штрафы в соответствии с законодательством ЕС.

В то же время издание отмечает, что эта проверка является лишь первым шагом, после чего ЕК примет решение о возможных дальнейших действиях только по факту завершения расследования. Неназванный чиновник Евросоюза сказал журналистам, что это расследование должно стать "тревожным звонком" для платформ, чтобы они изменили свое поведение — в частности, позволив пользователям скрывать определенные типы видео.

Напомним, 2 августа Минюст США подал в суд на TikTok за "масштабные" нарушения конфиденциальности. В американском ведомстве убеждены, что платформа не способна защитить конфиденциальность детей в возрасте до 13 лет на своей платформе.

5 августа нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев выступил с предложением ограничить работу Telegram в Украине. По словам политика, в Украине должен разработать законопроект, который потребует от соцсетей и платформ установления диалога с государством. Если же разработчики будут отказываться, то государство будет блокировать их.