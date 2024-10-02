ЄС розслідує роботу алгоритмів TikTok, YouTube і Snapchat для своїх користувачів: деталі

Відеохостингові компанії зобов'язані відповісти на питання Єврокомісії про роботу своїх алгоритмів. Якщо вони не нададуть потрібної інформації або повідомлять неправдиві дані, їм загрожують штрафи відповідно до законодавства ЄС.

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Європейська комісія (ЄК) почала розслідування, в якому намагається вивчити вплив алгоритмів TikTok, YouTube та Snapchat на своїх користувачів. У ЄС вважають, що певна вразлива група людей може отримувати фейкові новини та контент, що пропагує самоушкодження, повідомляє Euronews.

Медіа зазначає, що своє розслідування ЄК проводить у рамках Закону ЄС про цифрові послуги (DSA). Згідно з цим актом, ті платформи, кількість активних користувачів на місяць переважає позначку в 45 млн, повинні відповідати строгим вимогам прозорості.

Журналісти додають, що головним поштовхом до початку розслідування стали підозри, що вразливі групи осіб "годують фейковими новинами, пов’язаними з виборами або контентом, який прикрашає розлади харчової поведінки, депресію та зловживання наркотиками".

ЗМІ вказує, що наразі Комісія вивчає, яким чином впливають на користувачів функції автоматичного відтворення відео та нескінченного прокручування. Також предметом вивчення ЄС є питання, як компанії застосовують обмеження для захисту неповнолітніх від перегляду і розповсюдження шкідливого контенту.

Медіа підкреслює, що вказані відеохостингові платформи мають відповісти на питання ЄК про роботу алгоритмів, за якими користувачі отримують рекомендовані відео. Якщо компанії не нададуть вказану інформацію або повідомлять неправдиві дані, їм загрожують штрафи відповідно до законодавства ЄС.

Водночас видання зауважує, що ця перевірка є лише першим кроком, після чого ЄК ухвалить рішення про можливі подальші дії тільки за фактом завершення розслідування. Неназваний високопосадовець Євросоюзу сказав журналістам, що це розслідування повинно стати "тривожним дзвінком" для платформ, аби вони змінили свою поведінку — зокрема, дозволивши користувачам приховувати певні типи відео.

Нагадаємо, 2 серпня Мін'юст США подав до суду на TikTok за "масштабні" порушення конфіденційності. В американському відомстві переконані, що платформа не здатна захистити конфіденційність дітей віком до 13 років на своїй платформі.

5 серпня нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв виступив з пропозицією обмежити роботу Telegram в Україні. За словами політика, в Україні мають розробити законопроєкт, який вимагатиме від соцмереж і платформ встановлення діалогу з державою. Якщо ж розробники відмовлятимуться, то держава блокуватиме їх.