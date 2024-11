Канада заборонила діяльність TikTok у країні: у чому причина

Як повідомили в уряді, канадійцям не блокуватимуть доступ до самого додатку, але просять ознайомитись з рекомендаціями кіберфахівців щодо безпечного використання TikTok.

Уряд Канади заборонив діяльність компанії TikTok Technology Canada, Inc, яка є місцевим представником китайської соцмережі. Про це повідомив міністр інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"Уряд Канади прийняв рішення про ліквідацію канадського бізнесу, який вела компанія TikTok Technology Canada, Inc. Уряд вживає заходів для усунення конкретних ризиків для національної безпеки, пов'язаних з діяльністю ByteDance Ltd. в Канаді, шляхом створення TikTok Technology Canada, Inc", — сказав Шампань.

За його словами, рішення уряду ґрунтується на інформації та доказах, зібраних під час перевірки, а також на рекомендаціях канадської спільноти з питань безпеки та розвідки та інших урядових партнерів.

Міністр також повідомив, що уряд не блокує доступ канадців до додатку TikTok та не обмежує їхню здатність створювати контент.

"Рішення використовувати додаток чи платформу соціальних мереж є особистим вибором кожного. Важливо, щоб канадці дотримувалися належних практик кібербезпеки та оцінювали можливі ризики використання платформ і додатків соціальних мереж, включаючи те, як їхня інформація може бути захищена, оброблена, використана та поширена іноземними суб'єктами, а також знали, закони якої країни застосовуються", — зазначив Шампань.

Він також закликав канадців ознайомитися з рекомендаціями державних кіберфахівців, які допоможуть людям оцінити наявні ризики.

Зазначається, що рішення уряду було прийнято відповідно до Закону про інвестиції в Канаду, який дозволяє переглядати іноземні інвестиції, що можуть завдати шкоди національній безпеці Канади.

"Хоча Канада продовжує вітати прямі іноземні інвестиції, уряд діятиме рішуче, коли інвестиції загрожуватимуть нашій національній безпеці", — наголосив Шампань.

