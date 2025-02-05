Залишать від 10 до 50 відсотків доплат: кому зменшать пенсію через рішення уряду

Уряд вирішив зменшити пенсійні виплати громадянам, які отримують спецпенсії більш як 21 610 грн. Серед них — ексдержслужбовці та екснардепи. Зміни не торкнуться бійців ЗСУ, заспокоїли посадовці.

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Українці зі спеціальними пенсіями втратять частину виплат у 2025 році. Відповідні зміни внесені у закон про Держбюджет та постановою Кабінету Міністрів. Водночас страхова частина пенсії залишиться без змін, а зміниться розмір надбавки. Комусь лишать 50% надбавки, комусь — 10%. Про те, кому зменшать виплати, розповіли на порталі Пенсійного фонду.

Пенсії в Україні — кому зменшать виплати

Відомство повідомило, що зменшення торкнеться пенсій, які згадуються зі статті 46 закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік". Особливість цих пенсій у тому, що їх встановлювали не на основі страхових внесків, а залежно від різних надбавок, доплат та премій.

Виплати будуть залежати від того, наскільки сильно пенсія відрізняється

від 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних;

або якщо вона у 4 та більше разів вища за середню пенсію.

У нормативно-правовому акті перелічили закони з особливими пенсіями, які тепер хочуть обмежити. Відповідно до цього переліку, зміни торкнуться 12 категорій українців.

Кому зменшать пенсію у 2025 році:

прокурорам;

народним депутатам і помічникам нардепів;

працівникам НБУ;

працівникам Кабміну;

державним службовцям;

дипломатам;

працівникам органів місцевого самоврядування;

судовим експертам;

"чорнобильцям";

журналістам;

науковцям;

колишнім військовим.

Який розмір пенсії після обмежувального коефіцієнту

На порталі Мінсоцполітики пояснили деталі зменшення пенсій. У дописі вказано, що обмежувальні коефіцієнти будуть тим більшими, чим більша різниця між пенсією та 10 прожитковими мінімумами (23 610 грн). Коефіцієнт застосують "на той розмір виплати, яка НЕ є страховою частиною пенсії".

Як зміниться пенсія:

якщо виплати від 23 610 до 25 971 грн, то коефіцієнт 0,5. Тобто залишають 50% доплати, яка "НЕ є страховою частиною пенсії";

якщо від 25 971 до 30 693 грн, то 0,4;

від 30 693 до 40 137 грн, то 0,3;

від 40 137 до 49 581 грн, то 0,2;

від 49 581 грн — 0,1.

Також в Мінсоцполітики наголосили, що зменшення пенсій запровадили для того, щоб відновити справедливість та зменшити витрати держбюджету. Окремо наголосили, що це не стосується бійців ЗСУ. Тим часом на порталі "Дзеркало тижня" додали, що спецкоефіцієнти застосують для 17,6 тис. пенсіонерів.

Зазначимо, 3 лютого медіа NV розповіло про індексацію пенсій, яка по-різному торкнеться українців. Мінімальне зростання — 100 грн, максимальне — 1 500 грн. Водночас будуть люди, кому виплати не змінять. Така ситуація буде у випадку, якщо у виплатах є додаткові доплати і надбавки.

Нагадуємо, видання "На пенсії" розповіло, як українці можуть збільшити пенсію на 50%.