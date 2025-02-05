Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина

Оставят от 10 до 50 процентов доплат: кому уменьшат пенсию из-за решения правительства

Пенсии в Украине, уменьшение пенсии, изменение пенсии, перерасчет пенсии, Пенсионный фонд, высокие пенсии, ограничивающий коэффициент энсия
Фото: РИА Новости | Украинцев предупредили об уменьшении пенсий в 2025 году (иллюстративное фото)

Правительство решило уменьшить пенсионные выплаты гражданам, которые получают спецпенсии более 21 610 грн. Среди них — экс-госслужащие и экс-нардепы. Изменения не коснутся бойцов ВСУ, успокоили чиновники.

Related video

Украинцы со специальными пенсиями потеряют часть выплат в 2025 году. Соответствующие изменения внесены в закон о Госбюджете постановлением Кабинета Министров. При этом страховая часть пенсии останется без изменений, а изменится размер надбавки. Кому-то оставят 50% надбавки, кому-то — 10%. О том, кому уменьшат выплаты, рассказали на портале Пенсионного фонда.

Пенсии в Украине — кому уменьшат выплаты

Ведомство сообщило, что уменьшение коснется пенсий, которые упоминаются из статьи 46 закона Украины "О Государственном бюджете на 2025 год". Особенность этих пенсий в том, что их устанавливали не на основе страховых взносов, а в зависимости от различных надбавок, доплат и премий.

Выплаты будут зависеть от того, насколько сильно пенсия отличается

  • от 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных;
  • или если она в 4 и более раз выше средней пенсии.

В нормативно-правовом акте перечислили законы с особыми пенсиями, которые теперь хотят ограничить. Согласно этому перечню, изменения коснутся 12 категорий украинцев.

Кому уменьшат пенсию в 2025 году:

  • прокурорам;
  • народным депутатам и помощникам нардепов;
  • работникам НБУ;
  • работникам Кабмина;
  • государственным служащим;
  • дипломатам;
  • работникам органов местного самоуправления;
  • судебным экспертам;
  • "чернобыльцам";
  • журналистам;
  • ученым;
  • бывшим военным.

Какой размер пенсии после ограничивающего коэффициента

На портал Минсоцполитики объяснили детали уменьшения пенсий. В заметке указано, что ограничивающие коэффициенты будут тем больше, чем больше разница между пенсией и 10 прожиточными минимумами (23 610 грн). Коэффициент применят "на тот размер выплаты, которая НЕ является страховой частью пенсии".

Как изменится пенсия:

  • если выплаты от 23 610 до 25 971 грн, то коэффициент 0,5. То есть оставляют 50% доплаты, которая "НЕ является страховой частью пенсии";
  • если от 25 971 до 30 693 грн, то 0,4;
  • от 30 693 до 40 137 грн, то 0,3;
  • от 40 137 до 49 581 грн, то 0,2;
  • от 49 581 грн — 0,1.

Также в Минсоцполитики отметили, что уменьшение пенсий ввели для того, чтобы восстановить справедливость и уменьшить расходы госбюджета. Отдельно отметили, что это не касается бойцов ВСУ. Между тем на портале "Зеркало недели" добавили, что спецкоэффициенты применят для 17,6 тыс. пенсионеров.

Отметим, 3 февраля медиа NV рассказало об индексации пенсий, которая по-разному коснется украинцев. Минимальный рост — 100 грн, максимальный — 1 500 грн. В то же время будут люди, кому выплаты не изменят. Такая ситуация будет в случае, если в выплатах есть дополнительные доплаты и надбавки.

Напоминаем, издание "На пенсии" рассказало, как украинцы могут увеличить пенсию на 50%.