Рекордний дефіцит: нардепи схвалили Бюджет-2024 у першому читанні

Далі, за словами нардепа Ярослава Железняка, документ має опрацювати Кабінет Міністрів – з урахуванням пропозицій. А до 20 листопада відбудеться остаточне голосування парламенту за проект бюджету.

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У Верховній Раді схвалили висновки та пропозиції народних депутатів до проекту закону про держбюджет на 2024 рік. Бюджет у першому читанні підтримали 285 депутатів. Про це повідомляє член фінансового комітету Ярослав Железняк у Telegram.

"Далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проект бюджету", — повідомив депутат.

Також нардеп наголосив, що дохідна частина Держбюджету складає 1,746 трильйони гривень, видаткова – 3,3 трильйони, а граничний обсяг дефіциту – 1,593 трильйони.

Нардепи схвалили Бюджет-2024

За його даними, за бюджет голосували:

"Слуга народу" — 200 депутатів;

"Європейська солідарність" — 0;

"Батьківщина" — 0;

"Платформа за життя та мир" — 17;

"За майбутнє" — 14;

"Голос" — 16;

"Довіра" — 16;

"Відновлення України" — 11;

позафракційні — 11.

Нагадаємо, 17 жовтня народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що законопроєкт №10037 про перерозподіл податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від зарплат військовослужбовців із місцевих бюджетів до державного бюджету не був ухвалений Верховною Радою на другому читанні.

Для ухвалення документа не вистачило 3 голоси: "за" проголосували 223 депутати з необхідних 226.