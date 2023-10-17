Гроші на дітей та людей з інвалідністю: які зміни у виплатах очікуються у 2024 році

Протягом 2024 року мінімальна заробітна плата зростатиме двічі, свідчить проєкт Держбюджету. З 1 січня вона зросте на 400 грн, а потім ще на 800 грн.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про намір уряду продовжити пенсійну реформу, завдяки якій у деяких громадян зросте пенсія і становитиме 30-50% мінімальної зарплатні українця. Крім того, у Держбюджет 2024 року закладено зміни у розмірі соціальної допомоги, яку виплачують на дітей та людям з інвалідністю. У деталях нових нарахувань розібрався Фокус.

У Кабміні затвердили проєкт Державного бюджету на 2024 рік. Згідно з прийнятим документом, з 1 січня планують підвищити мінімальний прожитковий мінімум та мінімальну заробітну плату. Зокрема, ідеться про наступні суми:

мінімальний прожитковий мінімум — 2 920 грн;

мінімальна зарплата — з 1 січня складе 7 100 грн, з 1 квітня 8 000 грн (у вересні 2023 вона дорівнювала 6 700 грн).

У зв'язку з цим підвищенням мають змінити розміри соціальних виплат для різних категорій українців, оскільки пенсії та допомога "прив'язані" до розміру прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Соціальні виплати 2024: виплати на дітей

Розміри виплат на дітей пов'язані з розміром мінімального прожиткового мінімуму. У 2024 році очікуються наступні виплати:

допомога жінкам в декреті, які є безробітними або ФОП — 757 грн;

державні виплати на дітей, якщо батько ухиляється від аліментів — 1 281,5 грн для дітей до 6 років та 1 598 грн для дітей 6-18 років;

допомога на дитину до 6 років, над якою встановлено опікунство — 6 407,5 грн, якщо дитина з інвалідністю — 8 970,5 грн;

допомога на дитину 6-18 років, над якою встановлено опікунство — 7 990 грн, якщо дитина з інвалідністю — 11 186 грн;

допомога людині, яка доглядає хвору дитину — 5 126 грн для дітей до 6 років, 6 392 грн для дітей 6-18 років.

Допомога людям з інвалідністю та малозабезпеченим у 2024 році

З розміром мінімального прожиткового мінімуму також пов'язані виплати людям з інвалідністю, малозабезпеченим та особам, які займаються доглядом.

Допомога для людей з інвалідністю у 2024 році:

інвалідність з дитинства І групи — 2 361 грн.

інвалідність з дитинства ІІ групи — 1 888,8 грн;

інвалідність з дитинства ІІІ групи — 1 416,6 грн;

дітям з інвалідністю до 18 років — 1 652,7 грн.

Допомога людям, які займаються доглядом:

за особою з інвалідністю І групи — 4 722 грн для підгрупи А та 2 361 грн для підгрупи Б;

за особою з інвалідністю ІІ та ІІІ групи 17 70,75 грн (якщо є рішення медкомісії, що потрібен догляд);

за дитиною з інвалідністю віком до 6 років — 5 163 грн для підгрупи А, 1 281,5 грн для інших випадків;

за дитиною з інвалідністю віком 6-16 років — 6 392 для підгрупи А, 1 598 грн для інших випадків.

Державна допомога малозабезпеченим сім'ям розраховується відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям":

для працездатних — 1 362,6 грн;

для людей, які втратили працездатність або з інвалідністю — 2 361 грн;

для дітей — 3 331,9 грн до 6 років, 4 154,8 грн для дітей віком 6-18 років, 3 936,4 грн для дітей 18-23 років, якщо вони навчаються;

Зазначимо, Шмигаль, оприлюднивши проєкт бюджету на 2024 рік, пояснив, що дефіцит досягне розміру 42 млрд дол. Чиновник впевнений, що дефіцит допоможуть закрити партнери України.

Нагадуємо, раніше Фокус розповідав про нову програму грошової допомоги, яку можуть отримати внутрішні переселенці. Також публікували пояснення, чому деякі українці, пропрацювавши все життя в колгоспі за часів СРСР, отримують меншу пенсію.