Деньги на детей и людей с инвалидностью: какие изменения в выплатах ожидаются в 2024 году

В течение 2024 года минимальная заработная плата будет расти дважды, свидетельствует проект Госбюджета. С 1 января она вырастет на 400 грн, а затем еще на 800 грн.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о намерении правительства продолжить пенсионную реформу, благодаря которой у некоторых граждан вырастет пенсия и составит 30-50% минимальной зарплаты украинца. Кроме того, в Госбюджет 2024 года заложены изменения в размере социальной помощи, которую выплачивают на детей и людям с инвалидностью. В деталях новых начислений разобрался Фокус.

В Кабмине утвердили проект Государственного бюджета на 2024 год. Согласно принятому документу, с 1 января планируют повысить минимальный прожиточный минимум и минимальную заработную плату. В частности, речь идет о следующих суммах:

минимальный прожиточный минимум — 2 920 грн;

минимальная зарплата — с 1 января составит 7 100 грн, с 1 апреля 8 000 грн (в сентябре 2023 она равнялась 6 700 грн).

В связи с этим повышением должны изменить размеры социальных выплат для различных категорий украинцев, поскольку пенсии и пособия "привязаны" к размеру прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Социальные выплаты 2024: выплаты на детей

Размеры выплат на детей связаны с размером минимального прожиточного минимума. В 2024 году ожидаются следующие выплаты:

помощь женщинам в декрете, которые являются безработными или ФЛП — 757 грн;

государственные выплаты на детей, если отец уклоняется от алиментов — 1 281,5 грн для детей до 6 лет и 1 598 грн для детей 6-18 лет;

пособие на ребенка до 6 лет, над которым установлено опекунство — 6 407,5 грн, если ребенок с инвалидностью — 8 970,5 грн;

пособие на ребенка 6-18 лет, над которым установлено опекунство — 7 990 грн, если ребенок с инвалидностью — 11 186 грн;

помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком — 5 126 грн для детей до 6 лет, 6 392 грн для детей 6-18 лет.

Помощь людям с инвалидностью и малообеспеченным в 2024 году

С размером минимального прожиточного минимума также связаны выплаты людям с инвалидностью, малообеспеченным и лицам, которые занимаются уходом.

Помощь для людей с инвалидностью в 2024 году:

инвалидность с детства І группы — 2 361 грн.

инвалидность с детства ІІ группы — 1 888,8 грн;

инвалидность с детства ІІІ группы — 1 416,6 грн;

детям с инвалидностью до 18 лет — 1 652,7 грн.

Помощь людям, которые занимаются уходом:

за лицом с инвалидностью I группы — 4 722 грн для подгруппы А и 2 361 грн для подгруппы Б;

за лицом с инвалидностью II и III группы 17 70,75 грн (если есть решение медкомиссии, что нужен уход);

за ребенком с инвалидностью в возрасте до 6 лет — 5 163 грн для подгруппы А, 1 281,5 грн для других случаев;

за ребенком с инвалидностью в возрасте 6-16 лет — 6 392 для подгруппы А, 1 598 грн для других случаев.

Государственная помощь малообеспеченным семьям рассчитывается в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям":

для трудоспособных — 1 362,6 грн;

для людей, утративших трудоспособность или с инвалидностью — 2 361 грн;

для детей — 3 331,9 грн до 6 лет, 4 154,8 грн для детей в возрасте 6-18 лет, 3 936,4 грн для детей 18-23 лет, если они учатся;

Отметим, Шмыгаль, обнародовав проект бюджета на 2024 год, пояснил, что дефицит достигнет размера 42 млрд долл. Чиновник уверен, что дефицит помогут закрыть партнеры Украины.

Напоминаем, ранее Фокус рассказывал о новой программе денежной помощи, которую могут получить внутренние переселенцы. Также публиковали объяснение, почему некоторые украинцы, проработав всю жизнь в колхозе во времена СССР, получают меньшую пенсию.