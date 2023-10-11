До 3 тысяч гривен: кому и на сколько повысят пенсию в 2024 году (инфографика)

Украинцы станут получать больше выплат уже через несколько месяцев. Все благодаря пенсионной реформе, которую предложило правительство. Средства уже заложены в проект государственного бюджета.

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Несмотря на то, что в Украине продолжается второй год полномасштабная война, правительство планирует провести пенсионную реформу, о которой ранее заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Аналитический портал "Слово и дело" рассказал, как изменятся выплаты граждан уже в 2024 году.

Цель новой пенсионной реформы в том, чтобы довести уровень выплат для пенсионеров до 30-50% средней зарплаты. Также необходимо выровнять старые и новые пенсии, чтобы избавиться от неравенства. Средства на повышение уже заложены в проект государственного бюджета на следующий год.

Прожиточный минимум. Он увеличится с января для тех граждан, которые потеряли свою трудоспособность. Если сейчас он составляет 2093 гривны, то уже через несколько месяцев вырастет до 2361 гривны.

Минимальная пенсия по возрасту. Здесь также планируется повышение на 12,8%, что равняется сумме прожиточного минимума.

Минимальная пенсия по возрасту для граждан со страховым стажем 35 (мужчины) и 30 (женщины) лет. С 1 января выплаты вырастут – до 2 840 грн (+6%), с 1 апреля – до 3 200 грн (+19,4%). Сейчас сумма составляет 2680 гривен.

Максимальная пенсия для украинцев станет также значительно выше, практически на 3 тысячи гривен — 23 тыс. 610 грн против 20 тыс. 930 грн.

К слову, несмотря на войну проведут второй раз и индексацию выплат. Произойдет это традиционно в марте.

Как именно будет происходить индексация пока что неизвестно, в правительстве пока что не делились подробностями, однако Денис Шмыгаль уже отмечал, что размер средней пенсии составит около 6 тысяч гривен, что уже на 13% больше чем сейчас.

Украинцам рассказали, как изменятся пенсионные выплаты уже в следующем году Фото: Слово і діло

Напомним, некоторые категории украинцев могут выйти на пенсию в 55 лет. Размер пенсионных выплат исчисляется на основе среднемесячного заработка, полученного перед окончанием работы, и имеющегося стажа.