Некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет: что известно

Размер пенсионных выплат исчисляется на основе среднемесячного заработка, полученного перед окончанием работы, и имеющегося стажа.

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Некоторые украинские учителя могут выйти на пенсию в 55 лет. Для этого необходимо иметь определенное количество стажа. Об этом сообщило издание "PRO Деньги".

Отметили, что в 2023 году для выхода на пенсию в 55 лет работникам учебных заведений нужно иметь 29 лет и шесть месяцев страхового стажа. Тогда как с 1 апреля 2024 года произойдет повышение требований к стажу педагогов еще на полгода — 30 лет.

Кроме этого, учителя могут выйти на пенсию по выслуге лет — в 60-летнем возрасте. Размер пенсионных выплат исчисляется на основе стажа и среднемесячного заработка, полученного перед окончанием работы.

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Размер пенсионных выплат для учителей

Размер пенсии будет зависеть от стажа и среднемесячного дохода. Чем выше была зарплата у работника образования и чем больше стажа он имел — тем выше будет пенсия. Для вычисления размера будущей пенсии можно воспользоваться пенсионным калькулятором.

Таким образом педагог, который вышел на пенсию по выслуге лет и имел ежемесячную зарплату в размере 14 500 гривен, сможет получать пенсионные выплаты в размере 5 699 гривен.

Напомним, первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак рассказала, что пенсионеры, которые получали выплаты от Пенсионного фонда Российской Федерации, могут иметь проблемы с выплатой пенсий в Украине. Поэтому украинцы, которые проживали во временно оккупированных регионах или РФ, а затем переехали на подконтрольную территорию Украины должны иметь подтверждение о невыплате пенсий от РФ.

В Пенсионном фонде Украины отметили, что пенсии военнослужащим назначаются в случае наступления инвалидности в период прохождения службы, не позднее трех месяцев после увольнения со службы, или позднее трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, которые возникли в период прохождения военной службы. Тогда как размер выплат по инвалидности зависит от причины инвалидности.