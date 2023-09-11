Деякі українці можуть вийти на пенсію у 55 років: що відомо

Розмір пенсійних виплат обчислюється на основі середньомісячного заробітку, отриманого перед закінченням роботи, та наявного стажу.

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Деякі українські вчителі можуть вийти на пенсію у 55 років. Для цього необхідно мати певну кількість стажу. Про це повідомило видання "PRO Гроші".

Зазначили, що у 2023 році для виходу на пенсію у 55 років працівникам закладів освіти потрібно мати 29 років та шість місяців страхового стажу. Тоді як з 1 квітня 2024 року відбудеться підвищення вимог до стажу педагогів ще на пів року — 30 років.

Крім цього, вчителі можуть вийти на пенсію за вислугою років — у 60-річному віці. Розмір пенсійних виплат обчислюється на основі стажу та середньомісячного заробітку, отриманого перед закінченням роботи.

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Розмір пенсійних виплат для вчителів

Розмір пенсії залежатиме від стажу та середньомісячного доходу. Чим вища була зарплатня у працівника освіти та чим більше стажу він мав — тим вища буде пенсія. Для обчислення розміру майбутньої пенсії можна скористатися пенсійним калькулятором.

Таким чином педагог, який вийшов на пенсію за вислугою років та мав щомісячну зарплатню у розмірі 14 500 гривень, зможе отримувати пенсійні виплати в розмірі 5 699 гривень.

Нагадаємо, перша заступниця міністра соціальної політики України Дар'я Марчак розповіла, що пенсіонери, які отримували виплати від Пенсійного фонду Російської Федерації, можуть мати проблеми з виплатою пенсій в Україні. Тому українці, які проживали в тимчасово окупованих регіонах або РФ, а потім переїхали на підконтрольну територію України повинні мати підтвердження про невиплату пенсій від РФ.

У Пенсійному фонді України зазначили, що пенсії військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності в період проходження служби, не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби. Тоді як розмір виплат по інвалідності залежить від причини інвалідності.