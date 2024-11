Канада запретила деятельность TikTok в стране: в чем причина

Как сообщили в правительстве, канадцам не будут блокировать доступ к самому приложению, но просят ознакомиться с рекомендациями киберспециалистов по безопасному использованию TikTok.

Правительство Канады запретило деятельность компании TikTok Technology Canada, Inc, которая является местным представителем китайской соцсети. Об этом сообщил министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Правительство Канады приняло решение о ликвидации канадского бизнеса, который вела компания TikTok Technology Canada, Inc. Правительство принимает меры для устранения конкретных рисков для национальной безопасности, связанных с деятельностью ByteDance Ltd. в Канаде, путем создания TikTok Technology Canada, Inc", — сказал Шампань.

По его словам, решение правительства основывается на информации и доказательствах, собранных во время проверки, а также на рекомендациях канадского сообщества по вопросам безопасности и разведки и других правительственных партнеров.

Министр также сообщил, что правительство не блокирует доступ канадцев к приложению TikTok и не ограничивает их способность создавать контент.

"Решение использовать приложение или платформу социальных сетей является личным выбором каждого. Важно, чтобы канадцы придерживались надлежащих практик кибербезопасности и оценивали возможные риски использования платформ и приложений социальных сетей, включая то, как их информация может быть защищена, обработана, использована и распространена иностранными субъектами, а также знали, законы какой страны применяются", — отметил Шампань.

Он также призвал канадцев ознакомиться с рекомендациями государственных киберспециалистов, которые помогут людям оценить имеющиеся риски.

Отмечается, что решение правительства было принято в соответствии с Законом об инвестициях в Канаду, который позволяет пересматривать иностранные инвестиции, которые могут нанести ущерб национальной безопасности Канады.

"Хотя Канада продолжает приветствовать прямые иностранные инвестиции, правительство будет действовать решительно, когда инвестиции будут угрожать нашей национальной безопасности", — подчеркнул Шампань.

Напомним, в TikTok завирусился странный тренд для борьбы со старением.