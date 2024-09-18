Ешьте землю: в ТikTok завирусился странный тренд для борьбы со старением (видео)

Блогеры утверждают, что поедание земли улучшает кожу, замедляет старение, и вообще – это очень вкусно и полезно.

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Пользу для здоровья и красоты от поедания земли начали пропагандировать блогеры в TikTok и других соцсетях, уверяя, что грязь полезна для здоровья, пишет The New York Post.

Среди них – Стефани Адлер, тренер по фертильности и гормонам.

"Хотите улучшить здоровье кишечника вашего ребенка (и вашего собственного)? Ешьте грязь! В одной чайной ложке органической биодинамической почвы больше микроорганизмов, чем людей на Земле", – заявила она, показав своего ребенка, который жевал сухую землю на заднем плане.

Крупные платформы уже уловили новый тренд. Теперь гурманы, которые не хотят есть пригоршни земли со своих задних дворов, могут купить съедобную землю онлайн на Amazon и Etsy. Пакетики со "съедобной" землей, пригодные для приема внутрь, могут стоить от $11 до $27. Цена зависит от качества и количества продукта.

"Она очищает поры от кожного сала, сужает поры и оказывает омолаживающее действие. Она помогает сбалансировать выработку кожного сала, вызывающего прыщи и перхоть. Таким образом, мы получаем здоровое лицо", – уверяет один из продавцов на Amazon, рекламируя съедобную красную глину за $11,99 как средство "против старения.

И хотя практика поедания земли кажется странной, недавние исследования показали, что она на самом деле может быть полезна для организма.

"Почва вносит вклад в микробиом кишечника человека. Она сыграла важную роль в эволюции микробиома кишечника человека и является основным инокулянтом и поставщиком полезных кишечных микроорганизмов", – говорится в одном из исследований.

Аналитики добавили, что большее количество почвы в рационе может также снизить потребность в поедании животных и молочных продуктов, улучшив пищеварительную систему.

"С доисторических времен люди охотно потребляли почву в качестве дополнения к своему в остальном бедному питательными веществами местному рациону, привычка, называемая "геофагией". Они использовали определенные почвы в качестве детоксикационных агентов, необходимых для того, чтобы сделать определенные продукты питания съедобными, а также в медицинских целях", – говорят ученые.

Они добавляют, что когда человек пачкается в грязи, это улучшает состояние кожи и иммунной системы.

"Прямое воздействие натуральной почвы и растительных материалов — это потенциальный подход к изменению микробиоты кожи. Использование материалов, таких как почва и растительные материалы, может быть более эффективным подходом к повышению микробного разнообразия и, следовательно, профилактике и лечению расстройств иммунной системы", – уверяют эксперты из Хельсинкского университета.

Ранее Фокус писал, что ученые объяснили тренд употребления "воды с головастиками".

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.