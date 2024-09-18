Їжте землю: у ТікТок завірусився дивний тренд для боротьби зі старінням (відео)

Блогери стверджують, що поїдання землі покращує шкіру, сповільнює старіння, і взагалі — це дуже смачно та корисно.

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Користь для здоров'я і краси від поїдання землі почали пропагувати блогери в TikTok та інших соцмережах, запевняючи, що бруд корисний для здоров'я, пише The New York Post.

Серед них — Стефані Адлер, тренерка з фертильності та гормонів.

"Хочете поліпшити здоров'я кишківника вашої дитини (і вашого власного)? Їжте бруд! В одній чайній ложці органічного біодинамічного ґрунту більше мікроорганізмів, ніж людей на Землі", — заявила вона, показавши свою дитину, яка жувала суху землю на задньому плані.

Великі платформи вже вловили новий тренд. Тепер гурмани, які не хочуть їсти жмені землі зі своїх задніх дворів, можуть купити їстівну землю онлайн на Amazon і Etsy. Пакетики з "їстівною" землею, придатні для прийому всередину, можуть коштувати від $11 до $27. Ціна залежить від якості та кількості продукту.

"Вона очищає пори від шкірного сала, звужує пори і чинить омолоджувальну дію. Вона допомагає збалансувати вироблення шкірного сала, що спричиняє прищі та лупу. Таким чином, ми отримуємо здорове обличчя", — запевняє один із продавців на Amazon, рекламуючи їстівну червону глину за $11,99 як засіб "проти старіння".

І хоча практика поїдання землі здається дивною, недавні дослідження показали, що вона насправді може бути корисною для організму.

"Ґрунт робить внесок у мікробіом кишечника людини. Він зіграв важливу роль в еволюції мікробіома кишківника людини і є основним інокулянтом і постачальником корисних кишкових мікроорганізмів", — йдеться в одному з досліджень.

Аналітики додали, що більша кількість ґрунту в раціоні може також знизити потребу в поїданні тваринних і молочних продуктів, поліпшивши травну систему.

"З доісторичних часів люди охоче споживали ґрунт як доповнення до свого, загалом бідного поживними речовинами, місцевого раціону, звичка, яка називається "геофагією". Вони використовували певні ґрунти як детоксикаційні агенти, необхідні для того, щоб зробити певні харчові продукти їстівними, а також з медичною метою", — кажуть учені.

Вони додають, що коли людина брудниться в бруді, це покращує стан шкіри та імунної системи.

"Прямий вплив натурального ґрунту і рослинних матеріалів — це потенційний підхід до зміни мікробіоти шкіри. Використання матеріалів, таких як ґрунт і рослинні матеріали, може бути більш ефективним підходом до підвищення мікробного різноманіття і, отже, профілактики та лікування розладів імунної системи", — запевняють експерти з Гельсінського університету.

Раніше Фокус писав, що вчені пояснили тренд вживання "води з пуголовками".

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.