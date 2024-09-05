Звучить страшніше, ніж насправді: вчені пояснили тренд вживання "води з пуголовками"

Новий спосіб схуднення, що підкорив деякі соцмережі, може послужити приводом втрати апетиту людиною, яка почула його назву. Однак реальність сильно відрізняється від нашої фантазії і вчені навіть вважають, що це може бути корисно.

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Останній тренд на схуднення, що охопив TikTok, можна описати як пропозицію щодня пити напій, відомий як "вода з пуголовками". Незважаючи на лякаючу назву, напій не містить справжніх пуголовків. Замість цього він є сумішшю води, лимонного соку і насіння чіа. І хоча виглядає ця суміш не дуже привабливо, вчені вважають, що вона може принести певну користь нашому організму, пише The Conversation.

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Свою назву напій отримав завдяки драглистій консистенції гідратованого насіння чіа, що нагадує жаб'ячих пуголовків, які наповнюють склянку. Прихильники цього тренду стверджують, що він допомагає їм почуватися ситішими, сприяючи втраті ваги. Насіння чіа відоме високим вмістом клітковини, що відіграє важливу роль у формуванні відчуття ситості та регулюванні травлення, тож у цьому є частка правди, вважає Гейзел Рейс, керівниця програми "Харчування та здоров'я" Університету Едж Хілл.

Волокно в насінні чіа здебільшого розчинне, що утворює в шлунку гелеподібну субстанцію, яка уповільнює травлення, як показало дослідження, опубліковане в журналі Food Science & Nutrition. Уповільнене перетравлення допомагає підтримувати постійний приплив енергії, що може призвести до зниження апетиту і, як наслідок, зменшення кількості споживаних калорій. Крім того, насіння чіа багате на омега-3 жирні кислоти, відомі своєю користю для здоров'я серця, зокрема зниженням рівня тригліцеридів і потенційним зниженням ризику серцевих захворювань. Вони також багаті необхідними вітамінами і мінералами, такими як кальцій, магній і калій. Ці поживні речовини життєво важливі для загального здоров'я і сприяють зміцненню кісток, роботі м'язів і здоров'ю серця.

Крім того, насіння чіа є хорошим джерелом рослинного білка, що робить його цінним доповненням до вегетаріанської дієти. Антиоксиданти, що містяться в насінні чіа, також допомагають боротися з окислювальним стресом, потенційно знижуючи ризик розвитку хронічних захворювань, таких як рак. Попри те, що користь насіння чіа для здоров'я підтверджується, важливо підходити до тренду на цей напій з обережністю, попереджає Рейс.

Желювальні властивості насіння чіа, хоча й корисні в помірних кількостях, можуть становити небезпеку задухи, якщо вживати його в сухому вигляді. Для запобігання ризику його слід замочувати на 15-30 хвилин перед вживанням. Крім того, різке збільшення кількості харчових волокон у насінні чіа може спричинити дискомфорт у травному тракті у людей, які не звикли до дієти з високим вмістом клітковини, і призвести до таких симптомів, як здуття живота та газоутворення. Ба більше, людям із певними захворюваннями або тим, хто приймає спеціальні ліки, слід проконсультуватися з медичним працівником, перш ніж включати у свій раціон велику кількість насіння чіа.

Насіння чіа може взаємодіяти з ліками, особливо з тими, які допомагають знизити тиск, і може посилити такі захворювання, як хвороба Крона. Хоча воно має численні корисні властивості, немає необхідності терпіти слизьку текстуру "води пуголовка", якщо вона вам не до смаку, вважає Рейс. Ті самі поживні властивості можна отримати, додаючи насіння чіа до інших страв, як-от смузі, вівсянка або йогурт. Пити достатню кількість води протягом дня також необхідно для підтримання гідратації та загального здоров'я, тож вода з насінням чіа — лише один із багатьох потенційних способів залишатися зволоженим і здоровим.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.