Звучит страшнее, чем на самом деле: ученые объяснили тренд употребления "воды с головастиками"

Новый способ похудения, покоривший некоторые соц. сети, может послужить поводом потери аппетита человеком, услышавшим его название. Однако реальность сильно отличается от нашей фантазии и ученые даже считают, что это может быть полезно.

Related video

Последний тренд на похудение, охвативший TikTok, можно описать как предложение каждый день пить напиток, известный как "вода с головастиками". Несмотря на пугающее название, напиток не содержит настоящих головастиков. Вместо этого он представляет собой смесь воды, лимонного сока и семян чиа. И хотя выглядит эта смесь не очень привлекательно, ученые считают, что она может принести определенную пользу нашему организму, пишет The Conversation.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Свое название напиток получил благодаря студенистой консистенции гидратированных семян чиа, напоминающей лягушачьих головастиков, наполняющих стакан. Сторонники этого тренда утверждают, что он помогает им чувствовать себя более сытыми, способствуя потере веса. Семена чиа известны высоким содержанием клетчатки, которая играет важную роль в формировании чувства сытости и регулировании пищеварения, поэтому в этом есть доля правды, считает Хейзел Рейс, руководитель программы "Питание и здоровье" Университета Эдж Хилл.

Волокно в семенах чиа в основном растворимое, образующее в желудке гелеобразную субстанцию, которая замедляет пищеварение, как показало исследование, опубликованное в журнале Food Science & Nutrition. Замедленное переваривание помогает поддерживать постоянный приток энергии, что может привести к снижению аппетита и, как следствие, уменьшению количества потребляемых калорий. Кроме того, семена чиа богаты омега-3 жирными кислотами, известными своей пользой для здоровья сердца, в том числе снижением уровня триглицеридов и потенциальным снижением риска сердечных заболеваний. Они также богаты необходимыми витаминами и минералами, такими как кальций, магний и калий. Эти питательные вещества жизненно важны для общего здоровья и способствуют укреплению костей, работе мышц и здоровью сердца.

Кроме того, семена чиа являются хорошим источником растительного белка, что делает их ценным дополнением к вегетарианской диете. Антиоксиданты, содержащиеся в семенах чиа, также помогают бороться с окислительным стрессом, потенциально снижая риск развития хронических заболеваний, таких как рак. Несмотря на то, что польза семян чиа для здоровья подтверждается, важно подходить к тренду на данный напиток с осторожностью, предупреждает Рейс.

Желирующие свойства семян чиа, хотя и полезны в умеренных количествах, могут представлять опасность удушья, если употреблять их в сухом виде. Для предотвращения риска их следует замачивать на 15-30 минут перед употреблением. Кроме того, резкое увеличение количества пищевых волокон в семенах чиа может вызвать дискомфорт в пищеварительном тракте у людей, не привыкших к диете с высоким содержанием клетчатки, и привести к таким симптомам, как вздутие живота и газообразование. Более того, людям с определенными заболеваниями или принимающим специальные лекарства, следует проконсультироваться с медицинским работником, прежде чем включать в свой рацион большое количество семян чиа.

Семена чиа могут взаимодействовать с лекарствами, особенно с теми, которые помогают снизить давление, и могут усугубить такие заболевания, как болезнь Крона. Хотя они обладают многочисленными полезными свойствами, нет необходимости терпеть склизкую текстуру "воды головастика", если она вам не по вкусу, считает Рейс. Те же питательные свойства можно получить, добавляя семена чиа в другие блюда, такие как смузи, овсянка или йогурт. Пить достаточное количество воды в течение дня также необходимо для поддержания гидратации и общего здоровья, поэтому вода с семенами чиа — лишь один из многих потенциальных способов оставаться увлажненным и здоровым.

Ранее Фокус писал о самых полезных сортах чая. Хотя многие из нас считают чай довольно обыденным популярным напитком, его различные сорта могут не только разнообразить его вкусовые свойства, но и помочь нам справиться с болезнями.

Также Фокус писал о пользе одной чашки кофе перед интенсивными тренировками. Многочисленные исследования показали, что потребление кофеина может повысить физическую выносливость во время высокоинтенсивных упражнений, таких как бег, езда на велосипеде или плавание.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.