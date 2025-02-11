В МИД Венгрии упрекнули Киев в том, что пускали украинских беженцев через венгерскую границу и помогали в восстановлении украинских заведений.

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Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Модьор прибыл в Киев. Он намерен потребовать у Украины объяснения относительно "клеветнической кампании" против его страны. Об этом пишет издание Hirado.

"Правительство будет защищать страну от всех попыток внешнего влияния, поскольку для нас нет ничего важнее интересов Венгрии", — сказал Левенте Мадьяр.

Он добавил, что правительство в Киеве резко ограничило права венгров Закарпатья на использование родного языка.

"Однако, когда в феврале 2022 года началось российское вторжение, правительство Венгрии приняло решение отложить эти разногласия в сторону и прийти на помощь Киеву", — сказал он.

Как напомнил Левенте Мадьяр, в знак этого, во-первых, были открыты границы Венгрии, а право на въезд получили все украинские граждане, которые искали убежища в Европе в Венгрии или через территорию Венгрии, а во-вторых, в Венгрии начали гуманитарную акцию, в рамках которой в Украине восстанавливали государственные учреждения, детские сады и школы.

Он подчеркнул, что, в отличие от большинства западных сторонников Украины, Венгрия не заинтересована в затягивании или затягивании войны.

Он назвал последние действия Киева по отношению к Венгрии ударом ножом в спину и направленными на дискредитацию правительства Венгрии во внутренней и внешней политике.

Напомним, что 22 января Виктор Орбан заявил, что Венгрия "рассердится и даст отпор", если Украина не возобновит транзит российского газа в ЕС через свою территорию.

17 января Виктор Орбан заявил, что Украина является экономически несуществующей страной.