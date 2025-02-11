В МЗС Угорщини дорікнули Києву тим, що пускали українських біженців через угорський кордон і допомагали у відбудові українських закладів.

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Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Модьор прибув до Києва. Він має намір вимагати в України пояснення щодо "наклепницької кампанії" проти його країни. Про це пише видання Hirado.

"Уряд захищатиме країну від усіх спроб зовнішнього впливу, оскільки для нас немає нічого важливішого за інтереси Угорщини", — сказав Левенте Мадьяр.

Він додав, що уряд в Києві різко обмежив права угорців Закарпаття на використання рідної мови.

"Проте, коли в лютому 2022 року почалося російське вторгнення, уряд Угорщини прийняв рішення відкласти ці розбіжності в сторону і прийти на допомогу Києву", — сказав він.

Як нагадав Левенте Мадьяр, на знак цього, по-перше, були відкриті кордони Угорщини, а право на в’їзд отримали всі українські громадяни, які шукали притулку в Європі в Угорщині або через територію Угорщини, а по-друге, в Угорщині розпочали гуманітарну акцію, у рамках якої в Україні відбудовували державні установи, дитячі садки та школи.

Він наголосив, що, на відміну від більшості західних прихильників України, Угорщина не зацікавлена ​​у затягуванні чи затягуванні війни.

Він назвав останні дії Києва по відношенню до Угорщини ударом ножем у спину і спрямованими на дискредитацію уряду Угорщини у внутрішній і зовнішній політиці.

Нагадаємо, що 22 січня Віктор Орбан заявив, що Угорщина "розсердиться та дасть відсіч", якщо Україна не відновить транзит російського газу до ЄС через свою територію.

17 січня Віктор Орбан заявив, що Україна є економічно неіснуючою країною.