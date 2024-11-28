Опасные для психики: ТикТок запретит бьюти-фильтры подросткам до 18 лет

Соцсеть TikTok заблокирует несовершеннолетним доступ к фильтрам, которые "улучшают" черты лица. Комичных фильтров с собачьими носами и заячьими ушами запрет не коснется, говорят в компании.

Китайская соцмедийная платформа TikTok заблокирует несовершеннолетним доступ к фильтрам красоты в ближайшие недели. Об этом представители компании объявили во время форума безопасности в европейской штаб-квартире в Дублине. К такому решению их подтолкнул рост среди подростков тревожности и других проблем с психическим здоровьем из-за сравнения своей внешности с нереалистичными отредактированными образами, пишет The Guardian.

В ближайшие недели подростки, не достигшие 18 лет, столкнутся с ограничениями в приложении TikTok. Компания запретит им искусственно увеличивать глаза и губы, выравнивать или менять тон кожи или пользоваться другими фильтрами для улучшения внешности на видео. Отмечается, что это должно предотвращать развитие падения самооценки у детей и развития тревожности из-за сравнения себя с "улучшенной" картинкой.

Под ограничения будут подпадать фильтры, которые меняют черты лица, такие как Bold Glamour ("Смелый гламур"). В компании отмечают, что комических и "мультяшных" фильтров ограничения не коснутся: добавлять к образу собачьи носы или заячьи уши можно будет, как и раньше.

К ужесточению возрастных ограничений TikTok побудило распространение в обществе беспокойства из-за влияния фильтров красоты на психическое здоровье подростков, пишут журналисты. Некоторые молодые люди, особенно девушки, признавались, что после использования таких фильтров их настоящее лицо казалось им уродливым.

ТикТок заблокирует доступ для детей до 13 лет

Также в компании заявили, что TikTok усилит системы блокировки доступа для пользователей младше 13 лет. Регистрироваться на платформе до достижения этого возраста запрещено, однако детям часто удается обойти запрет. Для выявления нарушений возрастных ограничений до конца года запустят новые автоматизированные системы на базе искусственного интеллекта. Уже сегодня платформа ежеквартально удаляет по всему миру по 20 миллионов аккаунтов, которые были созданы детьми, пишут журналисты.

Руководитель TikTok по вопросам безопасности детей Хлоя Сеттер надеется, что новая система позволит находить и удалять такие учетные записи быстрее. Те, кого заблокировали по ошибке, смогут обратиться к администрации для обжалования этого решения.

"Очевидно, это может раздражать некоторых молодых людей", — признала Сеттер.

Однако, по ее словам, платформа ставит в приоритет безопасность.

Напомним, 8 ноября в правительстве Канады сообщили о запрете деятельности TikTok в стране. Китайскую соцсеть заподозрили в угрозе национальной безопасности.

13 октября СМИ сообщали, что TikTok массово сокращает сотрудников по всему миру в связи с переходом на ИИ. В первую очередь это коснулось сотрудников, которые занимались модерацией контента.