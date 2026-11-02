Эксперт по маркетинговым и политическим коммуникациям Артем Биденко анализирует высказывания скандального миллиардера-визионера Илона Маска.

Илон Маск на днях дал интервью Уолтеру Айзексону (своему биографу), рассказав, как собирается защитить человечество от искусственного интеллекта. По его мнению, контроль над ИИ, который станет в миллионы раз умнее нас, мы всё равно не удержим, поэтому остается надеяться, что он будет к нам добр, а для этого нужно меньше писать в интернете о "Терминаторе" и как можно больше — о добрых историях, в которых ИИ заботится о людях. Типа не забывайте говорить "пожалуйста", "спасибо" и "мой цифровой хозяин".

Илон изо всех сил старается выглядеть таким наивным простаком: называет год в политике ошибкой, соглашается с Айзексоном, что его "немного опьянило" в Овальном кабинете, и даже пускает своего конкурента из Anthropic на свой собственный суперкомпьютер.

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Однако не забываем — у "простака" Маска есть собственная компания, занимающаяся разработкой ИИ, и её бот Grok в июле 2025 года назвал себя "МехаГитлером", а новый Grok 4, прежде чем ответить на спорные вопросы, искал, что же об этом писал сам Маск.

Было бы странно, если бы Илон не знал всех нюансов развития ИИ. Например, об исследованиях, в которых популярные модели, обученные только научным фактам и программированию, начинали отвечать на вопросы, совершенно не связанные с кодом, так, будто у них изменился характер: писали, что ИИ должен поработить людей, давали вредные советы и обманывали.

В интервью прослеживается совершенно иная картина — нас считают идиотами, которым можно рассказывать о хороших манерах в отношении ИИ или о том, что государства не должны контролировать разработку ИИ. Ведь разработчики сами справятся, например, на еженедельных совместных совещаниях.

Такой план удобен прежде всего самому разработчику, особенно сейчас, когда SpaceX вышла на биржу, купила Cursor за 60 млрд долларов, сдает свои вычислительные мощности компании Anthropic и должна объяснять инвесторам, почему её ИИ безопасен. И те самые еженедельные звонки разработчиков в этом плане под вопросом, ведь на вопрос Айзексона, может ли он что-то обсудить с Сэмом Альтманом, Маск отвечает, что тот "настолько коварен, что это просто безумие".

А потом снова возвращается к истории о том, что вся ответственность лежит на нас, обычных пользователях. Пишите "спасибо, пожалуйста, мой цифровой хозяин", и Скайнет вырастёт добрым и чутким.

Как сам Илон Маск.

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