Експерт з маркетингових та політичних комунікацій Артем Біденко аналізує висловлювання скандального мільярдера-візіонера Ілона Маска.

Ілон Маск на днях дав інтерв'ю Волтерові Айзексону (власному біографу), розказавши, як збирається захистити людство від штучного інтелекту. На його думку, контролю над ШІ, який стане в мільйони разів розумнішим за нас, ми однаково не втримаємо, тож лишається сподіватися, що він буде до нас добрим, а для цього треба менше писати в інтернеті про "Термінатора" і якомога більше – добрих історій, у яких ШІ дбає про людей. Типу не забувайте казати "будь ласка", "дякую" та "мій цифровий господар".

З усіх сил Ілон намагається виглядати таким наївним простаком: називає рік у політиці помилкою, погоджується з Айзексоном, що його "трохи сп'янило" в Овальному кабінеті, і навіть пускає свого конкурента Anthropic на власний суперкомп'ютер.

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Проте пам'ятаємо — у "простака" Маска є власна компанія, яка робить ШІ, і її бот Grok у липні 2025 року назвав себе "МехаГітлером", а новий Grok 4, перш ніж відповісти на суперечливі запитання, шукав, що ж про це писав сам Маск.

Було б дивно, якби Ілон не знав всіх нюансів розвитку ШІ. Наприклад, про дослідження, в яких популярні моделі, навчені тільки науковим фактам і програмуванню, починали відповідати на зовсім не пов'язані з кодом питання так, ніби в них змінився характер: писали, що ШІ має поневолити людей, давали шкідливі поради й обманювали.

В інтерв'ю виринає зовсім інший план — де нас тримають за ідіотів, яким можна розказувати про чемні манери з ШІ або про те, що держави не мають контролювати розробку ШІ. Адже розробники самі справляться, наприклад, на щотижневих спільних нарадах.

Такий план зручний насамперед самому розробникові, і особливо зараз, коли SpaceX вийшла на біржу, купила Cursor за $60 млрд, здає свої обчислювальні потужності Anthropic і має пояснювати інвесторам, чому її ШІ безпечний. І ті самі щотижневі дзвінки розробників у цьому плані під питанням, бо на запитання Айзексона, чи може він обговорити щось із Семом Альтманом, Маск відповідає, що той "настільки підступний, що це просто божевілля".

А потім знову повертається до історії про те, що вся відповідальність лежить на нас, звичайних користувачах. Пишіть "дякую, будь ласка, мій цифровий господар", і Скайнет виросте добрим та емпатичним.

Як сам Ілон Маск.

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