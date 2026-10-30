Действительно ли уровень коррупции в Украине выше, чем в других странах, и кому выгодно подрывать имидж страны

В 2024 году американский суд признал сенатора Боба Менендеса виновным во взяточничестве. Он получал золотые слитки, наличные деньги, автомобиль, а в обмен на это оказывал помощь Египту и бизнесменам из своего штата.

В Германии в 2021 году несколько депутатов от ХДС/ХСС получили комиссионные от закупок масок во время пандемии. Один из них, Николас Лебель, заработал около 250 тысяч евро и после скандала ушел из Бундестага.

Шведская компания Ericsson в 2019 году выплатила в США более миллиарда долларов штрафов за взятки в Джибути, Китае, Вьетнаме, Индонезии и Кувейте, а в 2023 году ещё и признала, что скрывала доказательства от следствия.

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При этом о США, Германии или Швеции никто не пишет как о безнадежно коррумпированных государствах. Хотя и там люди считают коррупцию более распространенной, чем сталкиваются с ней сами. По данным исследования Info Sapiens для НАЗК, в Швеции лично сталкиваются с коррупцией около 3% людей, а распространённой её считает почти половина населения. В Португалии эти цифры составляют 1% и 96%.

На протяжении десятилетий принято считать, что уровень коррупции в Украине выше, чем в Швеции. Ведь так показывают международные индексы, правда, они часто ориентируются на оценки, которые выставляют эксперты, опирающиеся на освещение тех или иных дел в СМИ. Так, в прошлом году Украина получила 36 баллов из 100 в индексе Transparency International, США — 64, Швеция — 80.

На протяжении многих лет исследователи медиапространства отмечают, что главным виновником навязывания миру представления о безнадежно коррумпированной Украине является наш северный агрессивный сосед — Россия. И это вроде бы логично: пугать всех Украиной оказалось очень успешной стратегией.

Есть ещё один аспект инвестирования миллиардов в этот рекламный сюжет, связанный с внутренней безопасностью.

Новый опрос КМИС, проведенный 8–16 октября: 55% украинцев считают, что регулярные новости о расследованиях и задержаниях свидетельствуют о борьбе с коррупцией. 41% считает Украину безнадежно коррумпированной. Среди первых 76% готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Среди вторых таких 43%. Вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности согласились бы 27% тех, кто верит в борьбу с коррупцией, и 47% тех, кто в неё не верит. Опрос показывает, что люди, считающие государство безнадежно коррумпированным, чаще готовы к мирному плану и чаще именно коррупцией оперируют, говоря о своём разочаровании.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий ещё в прошлом году заявлял, что нарратив о "безнадёжно коррумпированной Украине" может нанести ущерб национальной безопасности.

Исследование ставит нас перед серьёзной дилеммой. С одной стороны, чем больше новостей о борьбе с коррупцией, тем больше веры в государство и победу. С другой стороны, массовое использование этих новостей для демонстрации слабости государства (например, судебные процессы могут тянуться годами, и этим пользуется враг) приводит к ослаблению и утрате веры.

Мне кажется, решение должно заключаться в выработке СМИ определенных стандартов освещения коррупции, использовании определенных слов и выражений, а также отказе от хайпа ради кликбейта. Расследования должны длиться дольше, быть более глубокими и показывать реальные нарушения, а не попытки как можно быстрее направить прожектор на что-то, что вызывает подозрение.

Очевидно, что простых решений нет и быть не может, однако даже самый незначительный кликбейт сегодня способен повлиять на национальную безопасность.

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