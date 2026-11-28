Вы же знаете о существовании "зумерского взгляда"? Это пустой, безмолвный взгляд, которым молодой сотрудник отвечает на вопрос клиента или коллеги. Миллениалы с удовольствием подхватывают шутки об этом взгляде, обмениваются историями и хвастаются, что в этом возрасте у них уже были дети. А пока они шутят, зумеры тихонько захватывают мир.

Так, в США представители поколения "зумеров" уже занимают каждую восьмую руководящую должность, и в следующем году менеджеров-"зумеров", скорее всего, будет больше, чем представителей поколения "бумеров". Руководителями они становятся примерно в том же возрасте, что и миллениалы, хотя условия для них значительно сложнее.

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Журналист Джон Ласт пишет в Noema о глобальном конфликте поколений, о бунте молодежи против геронтократии. Во Франции протесты начались с портала поступления в университеты и перекинулись на вопросы жилья и работы, в Италии молодежь вышла на улицы десятка городов.

Это очень напоминает 1968 год, когда произошел разрыв между поколениями и молодежь начала требовать новых прав и свобод. Большинство нынешних "геронтократов" — это как раз те "бумеры", которые были студентами в 60-х. Но тогда молодежь составляла демографическое большинство, а экономика росла. Сейчас молодых в стареющих обществах меньше, и они в основном живут беднее своих родителей, поэтому оказывать давление только с помощью уличных акций им сложнее.

Поэтому изменились инструменты борьбы. В Сербии студенты вошли в органы власти сразу через выборы. После двух лет протестов "Студенческий список" в октябре получил абсолютное большинство в парламенте и положил конец четырнадцатилетнему правлению Вучича. Но что показательно! — сами студенты в большинстве своем не баллотировались: они выдвинули профессоров, учителей и специалистов практически без политического опыта, а карьерным политикам закрыли путь к выдвижению.

Можно предположить, что и у нас после выборов в политику придет гораздо больше молодых людей. Вопрос лишь в том, по каким принципам их будут отбирать. В 2019 году у нас тоже был большой спрос на новых людей, и уже тогда стало ясно, как многое зависит от правил отбора. Сербские студенты сознательно сделали ставку на профессионализм. У нас как раз будет время убедиться, насколько это хорошая стратегия.

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