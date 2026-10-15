Трамп хочет российские деньги: станут ли средства на восстановление Украины платой за переговоры с Путиным

Трамп хочет получить контроль над частью замороженных российских активов, предлагая их разблокировать в обмен на переговоры с Москвой. Для Киева это деньги на оборону, восстановление и компенсации. Фокус выяснил, зачем они нужны Вашингтону и какие риски для Украины видят эксперты.

Сначала — соглашение о российском дизельном топливе, теперь — предложение разморозить деньги Москвы. Дональд Трамп ищет новые стимулы, которые должны убедить Путина вернуться за стол переговоров. Однако каждый раз возникает вопрос: что Россия должна сделать в обмен — и не заплатит ли Украина за очередную попытку договориться с агрессором?

По данным Financial Times, представители США предложили европейцам разморозить часть российских государственных активов и передать их в финансовую структуру под контролем Вашингтона. Эту идею озвучили Стив Виткофф и Джаред Кушнер на встрече с представителями Украины и европейских партнеров в Майами. Европейские делегаты отклонили предложение. Механизм использования средств остается неопределенным: пока речь идет об обсуждении, а не о согласованном решении.

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Эта инициатива продолжает ту логику, которую команда Трампа уже объясняла украинским чиновникам. Американские переговорщики представляли договоренность о российском дизельном топливе как способ смягчить позицию Москвы и сдвинуть переговоры с мертвой точки. Теперь предметом торга могут стать и замороженные резервы — один из самых весомых финансовых рычагов, которыми Запад располагает в отношении России.

Для Украины за этими деньгами стоит вполне конкретный вопрос: кто будет финансировать оборону страны и восстановление разрушенных городов. Киев добивается использования российских активов для финансирования обороны, восстановления и выплаты компенсаций пострадавшим. В то же время единого решения нет и в Европе. Еще летом Нидерланды, Польша, Испания и Швеция призвали вернуться к использованию этих средств в интересах Украины, тогда как Бельгия возражала против прежней схемы из-за юридических и финансовых рисков. Поэтому отказ американцам сам по себе еще не означает готовности передать деньги Киеву.

Чего Трамп хочет добиться от Путина, зачем Вашингтону контроль над российскими активами и как Украине отстоять свои интересы в этом торге — разбирался Фокус.

Еще один рычаг давления: зачем Трампу контроль над российскими деньгами

Спутниковая связь, разведданные, поставки оружия — теперь к этому списку могут добавиться и замороженные российские активы. Директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев видит в американском предложении попытку получить еще один рычаг влияния на Киев. Если деньги окажутся под прямым контролем Вашингтона, Украина будет ещё больше зависеть от политических решений Дональда Трампа.

В комментарии Фокусу эксперт обращает внимание на момент появления этой инициативы. По его оценке, среди европейских и других международных партнеров уже сформировалась широкая поддержка использования российских активов в интересах Украины, а в Европе велась работа над соответствующей законодательной базой. Именно сейчас Вашингтон пытается перехватить контроль над этим ресурсом.

"Именно в этот момент Трамп хочет отобрать этот один из ключевых козырей и переломить ситуацию в свою пользу", — считает Краев.

Эксперт сравнивает эту инициативу с угрозами ограничить доступ Украины к Starlink, разведывательным данным или прекратить поставки американского оружия. По его мнению, Вашингтон пытается превратить важные для Украины ресурсы в дополнительные рычаги влияния на Киев.

"Это продолжение прямого давления, это продолжение использования этих возможностей для оказания влияния на нас. И с этой точки зрения это действительно проблема", — подчеркивает он.

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Зависимость как оружие: что будет с обороной Украины, если разведданные и Starlink станут рычагами давления

Краев расценивает предложение об активах как очередную попытку Трампа усилить контроль над ситуацией в Украине и украинской политикой. Непосредственную причину такого давления он связывает с американской предвыборной кампанией и стремлением президента продвигать дизельное соглашение с Россией.

По словам собеседника Фокуса, Трамп пытается убедить американцев, что ответственность за цены на топливо на их заправках лежит на Украине. Отсюда, объясняет Краев, и политический посыл: на Киев нужно оказывать давление, тогда как с Москвой можно договариваться. Контроль над активами дал бы Вашингтону дополнительные возможности для такого давления.

"Поэтому эта схема абсолютно понятна, это предвыборная схема, и до начала ноября мы, к сожалению, ничего с ней сделать не сможем", — прогнозирует он.

В то же время Краев не считает, что Украина окончательно утратила возможность наладить взаимодействие с администрацией США. На вопрос, не упустил ли Киев свой шанс, он отвечает: "Момент не упущен, момент ещё не настал".

По его мнению, более конструктивно работать с Трампом можно будет после выборов, когда ослабнет необходимость искать виновных во внутренних проблемах США, в частности с топливом, и обвинять Украину. Тогда, как надеется эксперт, большее влияние на принятие решений вновь получат люди из окружения президента США, поддерживающие Киев.

"Тогда мы сможем снова работать с ним. Тогда люди из его окружения, которые всецело поддерживают Украину, снова обретут право голоса", — отмечает Краев.

Пока что он сдержанно оценивает возможности Украины повлиять на позицию американского президента. Период обострения отношений с Вашингтоном, по его прогнозу, продлится как минимум до начала ноября.

Деньги на выживание Украины или уступка Путину: кто должен контролировать активы РФ

Средства, которые могли бы на протяжении многих лет финансировать украинскую оборону и восстановление, рискуют стать платой за возвращение России за стол переговоров. Именно такую опасность в американском предложении видит соучредительница Международного центра украинской победы и член правления Центра противодействия коррупции Елена Галушка. По её мнению, передача части замороженных активов под контроль Вашингтона противоречит стратегическим интересам Украины.

"Администрация Трампа с самого начала рассматривает замороженные российские активы прежде всего как разменную монету в переговорах с Москвой или, что ещё хуже, как экономический стимул, чтобы склонить Россию вернуться за стол переговоров", — отмечает Галушка в комментарии Фокусу.

Для Украины, подчеркивает она, эти деньги имеют совершенно иное назначение. Это долгосрочная финансовая гарантия выживания и процветания страны, неотъемлемой частью которой должна быть справедливость — компенсации пострадавшим и восстановление разрушенного.

Передача активов под контроль США, предупреждает эксперт, может лишить Киев и европейские столицы возможности влиять на дальнейшую судьбу этих средств. Тогда решения будут зависеть от политических договоренностей Вашингтона с Москвой, а интересы Украины рискуют остаться за их пределами.

"Самый опасный сценарий — когда часть средств разморозят или используют в качестве уступки Москве ещё до того, как Россия компенсирует нанесённый ущерб или даже прекратит войну", — объясняет Галушка.

В то же время проблема не ограничивается администрацией Трампа. По словам эксперта, отношение к активам как к переговорному ресурсу разделяет и часть европейских политиков. В частности, она напоминает о высказываниях премьер-министра Бельгии Барта де Вевера во время обсуждения репарационного кредита в прошлом году. По её убеждению, именно такая логика сдерживает более активное и эффективное использование российских средств в интересах Украины уже сейчас.

Галушка призывает оценивать значение этих активов на годы вперед. По её оценке, поддержка со стороны Запада будет становиться всё менее предсказуемой: впереди важные выборы во Франции, а в Германии набирают силу политические силы, выступающие против помощи Украине. В таких условиях она называет замороженные российские резервы важнейшим потенциальным источником долгосрочного финансирования страны.

Поэтому ключевой вопрос — какие юридические гарантии получит Украина. Любой новый механизм, подчеркивает эксперт, должен обеспечивать целевое использование средств на оборону, восстановление, выплату компенсаций пострадавшим и экономическое восстановление.

Именно перемещение активов из бельгийского депозитария Euroclear, где заблокирована большая часть средств, Галушка считает необходимым. Однако он предлагает иную модель управления, чем та, о которой сообщается в контексте американской инициативы.

"Фонд, который будет управлять этими активами, должен быть зарегистрирован в ЕС и работать исключительно в интересах Украины и безопасности Европы", — подытоживает она.

Ранее Фокус разбирался, почему Трамп встал на сторону российского диктатора и требует от Украины прекратить удары по российским НПЗ, пока её собственная энергетика подвергается атакам.

Кроме того, Фокус писал, что Марин Ле Пен поставила под сомнение дальнейшее финансирование Украины со стороны ЕС. В случае избрания президентом Франции она планирует прекратить двустороннюю финансовую помощь Киеву и угрожает заблокировать новый семилетний бюджет Евросоюза, который предусматривает механизм поддержки Украины в размере до 100 млрд евро.