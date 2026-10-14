Миллиарды для Украины под угрозой: фаворитка президентских выборов во Франции бросила вызов ЕС

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила о готовности к противостоянию с Брюсселем — с целью сокращения его бюджета и полномочий — в случае своего избрания президентом Франции. Кроме того, она поставила под сомнение целесообразность дальнейшего финансирования Украины со стороны ЕС, подчеркнув, что Париж больше не может позволить себе дополнительные финансовые расходы.

В эксклюзивном интервью газете Financial Times фаворитка предстоящих президентских выборов во Франции, которые состоятся в апреле 2027 года, резко раскритиковала Брюссель и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Она заявила, что последняя больше не пользуется доверием многих правительств.

В частности, Ле Пен объявила о планах прекратить двустороннюю помощь Киеву, ограничившись лишь оперативной поддержкой и военной подготовкой. Она намекнула, что не будет поддерживать финансирование Украины через каналы ЕС, если это станет финансовым бременем для Франции. Она утверждала, что честный подход в отношении Владимира Зеленского заключается в том, чтобы предупредить его об отсутствии у страны возможностей предоставлять дальнейшие ресурсы, учитывая уже выделенные кредиты на сумму 90 миллиардов евро, 18 миллиардов из которых поступили от Франции.

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Политик полна решимости заблокировать новое соглашение ЕС о семилетнем бюджете — которое предусматривает специальный механизм поддержки Украины в размере до 100 миллиардов евро — путем удержания половины взноса Франции. Она в очередной раз категорически выступила против вступления Украины в ЕС, назвав это "харакири" из-за риска потери суверенитета и огромных экономических убытков для своей страны. Отвечая на вопрос о потенциальной угрозе со стороны России, она отметила, что ей неизвестны планы Владимира Путина.

Напомним, Марин Ле Пен не отказалась от намерения вывести Францию из интегрированного командования НАТО, однако считает, что делать это во время войны в Украине пока преждевременно.

В частности, когда речь зашла о предложении некоторых кандидатов направить французские истребители Rafale для защиты воздушного пространства над Киевом, Ле Пен поддержала Эммануэля Макрона, который от такой идеи отказался. По её словам, подобное решение могло бы сделать Францию непосредственной участницей войны.