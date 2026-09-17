Столетняя война, или НАТО вмешается и начнется Третья мировая: Ле Пен высказала свой прогноз по Украине

Лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен считает, что Франция не в состоянии и дальше оказывать финансовую поддержку Украине. В то же время кандидат в президенты заверила, что обучение украинских военных и поставки оборонного оборудования могут продолжаться.

Обсуждая бюджетные вопросы, кандидат в президенты Франции Ле Пен подчеркнула, что готова принимать сложные решения, которые будут отличаться от курса нынешней власти. В частности, она заговорила об отмене финансовой помощи Украине. О своих планах политик рассказала в эфире программы "Objectif 2027" на телеканале LCI.

"Я готова сделать выбор", — заявила она, приведя в качестве примера помощь Украине.

По мнению Ле Пен, Франция не может продолжать оказывать финансовую поддержку Киеву на нынешних условиях. Однако отказываться от всей помощи она не собирается.

"Это не является враждебным шагом по отношению к Украине. Мы можем продолжать обучать их солдат и армию, а также поставлять им оборудование для обороны, но финансово мы больше не в состоянии это делать", — пояснила кандидатка.

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Она также указала на противоречие: власти утверждают, что у них нет средств на индексацию пенсий, но в то же время находят миллиарды на выплату взносов в европейские фонды.

Когда речь зашла о предложении отдельных кандидатов направить французские истребители Rafale для защиты воздушного пространства над Киевом, Ле Пен поддержала Эммануэля Макрона, который от такой идеи отказался. По её словам, такое решение могло бы сделать Францию непосредственной участницей войны.

"Потому что либо НАТО вступит в эту войну — и это будет Третья мировая война, либо мы станем свидетелями Столетней войны", — отметила Ле Пен.

Политик выступила за созыв мирной конференции, чтобы положить конец конфликту, который она назвала настоящей "кровавой бойней", длящейся уже дольше, чем Первая мировая война. Ле Пен намерена вести переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, а также привлечь к процессу Германию, Польшу и Турцию.

В заключение Ле Пен подчеркнула, что именно в создании условий для переговоров, которые откроют путь к миру, и заключается историческая роль Франции, как это уже было в случае с Вьетнамом.

Напомним, что Финляндия решила присоединиться к инициативе Франции по ядерному сдерживанию. Ее цель заключается в укреплении обороны Европы на фоне растущей российской угрозы.

Также сообщалось, что пока Россия продолжает разрушать украинскую инфраструктуру, Франция уже создаёт целую систему финансовых механизмов. Таким образом, Париж стремится заранее, ещё до завершения боевых действий, обеспечить своим компаниям место на рынке восстановления Украины.