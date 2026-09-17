Столітня війна, або НАТО втрутиться і буде Третя світова: Ле Пен дала свій прогноз щодо України

Лідерка французького "Національного об'єднання" Марін Ле Пен вважає, що Франція не в змозі й надалі фінансово підтримувати Україну. Водночас кандидатка в президенти запевнила, що навчання українських військових і постачання оборонного обладнання можуть тривати.

Обговорюючи бюджетні питання, кандидатка у президенти Франції Ле Пен наголосила, що готова ухвалювати складні рішення, які відрізнятимуться від курсу нинішньої влади. Зокрема вона заговорила про скасування фінансової допомоги Україні. Про свої плани політикиня розповіла в ефірі програми "Objectif 2027" на телеканалі LCI.

"Я готова робити вибір", – заявила вона, навівши як приклад допомогу Україні.

На думку Ле Пен, продовжувати фінансову підтримку Києва на теперішніх умовах Франція не може. Проте відмовлятися від усієї допомоги вона не збирається.

"Це не є ворожим кроком щодо України. Ми можемо продовжувати навчати їхніх солдатів та армію, а також постачати їм обладнання для оборони, але фінансово ми більше не в змозі це робити", – пояснила кандидатка.

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Вона також вказала на суперечність: влада стверджує, що не має коштів на індексацію пенсій, але водночас знаходить мільярди на європейські внески.

Коли йшлося про пропозицію окремих кандидатів відправити французькі винищувачі Rafale для захисту неба над Києвом, Ле Пен підтримала Еммануеля Макрона, який від такої ідеї відмовився. За її словами, подібне рішення могло б зробити Францію безпосередньою учасницею війни.

"Тому що або НАТО вступить у цю війну – і це буде Третя світова війна, або ми станемо свідками Столітньої війни", – зазначила Ле Пен.

Політикиня виступила за скликання мирної конференції, щоб завершити конфлікт, який вона назвала справжньою "кривавою бійнею", що триває вже довше за Першу світову війну. Ле Пен має намір вести переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, а також долучити до процесу Німеччину, Польщу та Туреччину.

Наостанок Ле Пен наголосила, що саме в створенні умов для переговорів, які відкриють шлях до миру, і полягає історична роль Франції, як це вже було у випадку з В'єтнамом.

Нагадаємо, Фінляндія вирішила долучитися до ініціативи Франції з ядерного стримування. Її мета полягає в посиленні оборони Європи на тлі зростання російської загрози.

Також повідомлялося, що, поки Росія продовжує нищити українську інфраструктуру, Франція вже вибудовує цілу систему фінансових механізмів. Так Париж прагне заздалегідь, ще до завершення бойових дій, забезпечити своїм компаніям місце на ринку відбудови України.