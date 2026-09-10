Франція не чекає завершення війни: 271 мільйон євро вже вкладено у відбудову України

Поки Росія продовжує руйнувати українську інфраструктуру, Франція вже формує цілу систему фінансових інструментів, щоб закріпити присутність своїх компаній на ринку відбудови задовго до завершення бойових дій.

Відбудова України дедалі менше сприймається європейським бізнесом як справа віддаленого повоєнного майбутнього. Франція вже спрямувала 200 мільйонів євро на проєкти французьких компаній в Україні, а у 2026 році додала ще 71 мільйон – водночас французькі фінансові установи активно долучаються до нових європейських механізмів залучення приватного капіталу. Про це пише RFI Українською.

7 вересня Франко-українська торгово-промислова палата оприлюднила Ukraine Reconstruction Market Brief – огляд можливостей, які вже зараз відкриваються для міжнародного бізнесу в Україні.

Головним французьким інструментом став Fonds Ukraine, створений у 2024 році, на нього виділили 200 мільйонів євро та відібрали 19 проєктів у сферах енергетики, охорони здоров'я, водопостачання, розмінування та цифрових технологій. У 2026-му програму продовжили, додавши ще 71 мільйон євро на другу фазу, причому пріоритет надаватимуть компаніям, які прагнуть закріпитися в Україні на довгостроковій основі.

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Паралельно у червні 2026 року під час конференції в Гданську запустили European Flagship Fund із 220 мільйонами євро стартового публічного капіталу – амбітна мета фонду полягає в залученні до 1,3 мільярда євро приватних інвестицій у стратегічні галузі.

Долучився й державний інвестиційний банк Bpifrance, уклавши угоду з Єврокомісією на 150 мільйонів євро гарантій та 13 мільйонів грантів, що має мобілізувати близько 478 мільйонів євро вкладень. Французька агенція розвитку AFD до 2027 року планує спрямувати ще 400 мільйонів кредитів та 50 мільйонів грантів.

Показово, що дискусія виходить далеко за межі відновлення інфраструктури – голова Фонду держмайна України Дмитро Наталуха вже пропонує інвесторам розглянути приватизацію великих активів, зокрема Ocean Plaza, Одеського припортового заводу та Миколаївського глиноземного заводу.

Найближчим великим майданчиком для галузевих зустрічей стане ReBuild Ukraine у Варшаві 12-13 листопада 2026 року, а вже у січні 2027-го увага переміститься до Таллінна на конференцію URC 2027.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон на засіданні "Коаліції охочих" у жовтні 2025 року оголошував, що Париж додатково передасть Києву ракети Aster та винищувачі Mirage.

У жовтні 2024 року міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню зазначав, що загальний обсяг допомоги Парижа до кінця року перевищить 2 мільярди євро, хоча й не досягне раніше обіцяного показника.